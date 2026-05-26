ปลัดกระทรวง อว. สั่ง มรภ.เพชรบูรณ์ แจงเปิดสอนนักศึกษาจีนในวัด ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ และขอให้ กมอ. พิจารณาทบทวนรับรองมาตรฐาน 2 หลักสูตร ในวันที่ 28 พ.ค. นี้
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.69 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยกรณีปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.เพชรบูรณ์) ให้แก่นักศึกษาจีน ณ วัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่า การจัดการศึกษาดังกล่าวดำเนินการโดย มรภ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อระบบอุดมศึกษาของไทย
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของ สป.อว. ไม่พบว่า มรภ.เพชรบูรณ์ เคยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่นำไปจัด ณ สถานที่ตามที่ปรากฏในข่าว ทั้งนี้ หากมีการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
สป.อว. จึงได้มีหนังสือถึง มรภ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 โดยขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า การจัดการศึกษาดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ความสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนระบบบุคลากร การเงิน และทะเบียนนักศึกษา
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย การรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) การแจ้งจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อ สป.อว. จำนวนและสัญชาตินักศึกษา หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาต่างชาติ ประเภทวีซ่าที่ใช้ รวมถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือไม่ ทั้งนี้ หลังจากได้รับคำชี้แจงและข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแล้ว สป.อว. จะนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม กมอ. ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เพื่อพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตรต่อไป
“หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด ก็จะต้องมีการพิจารณาดำเนินการลงโทษต่อไป” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว