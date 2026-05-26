สวท จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ชูความสำเร็จกว่า 37 โครงการ พร้อมจัด Workshop เดินหน้าปรับโฉมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 56 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบปี พร้อมเดินหน้ายกระดับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (SRHR) ภายใต้แนวคิด "คนเป็นศูนย์กลาง" นำโดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. นายกสมาคมฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 18 สมาชิก สวท เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แบงคอก และผ่านระบบออนไลน์ 

รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ สวท สามารถดำเนินโครงการถึง 37 โครงการ เข้าถึงพี่น้องประชาชนผ่านบริการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพจำนวนกว่า 76,681 คน ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเราและร่วมสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี 2568 ที่ผมอยากขอชื่นชมทีมงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้บริการผ่านคลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศกว่า 31,000 คน รวมไปถึงการนำระบบการแพทย์ทางไกลมาใช้กับผู้รับบริการกว่า 6,273 คน โดยได้รับการประเมินผลในระดับความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 85.6 พร้อมกันนี้ สวท ยังทำงานเชิงรุกใน 77 ชุมชน และพื้นที่ชายแดน รวมไปถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยากลำบากกว่า 25,570 คน อีกทั้งยังได้รับรางวัล Silver Award ระดับประเทศ ด้านนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ
โดยมีอัตราครองเตียงสูงถึงร้อยละ 85

การประชุมในวันนี้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานของ สวท ให้ก้าวหน้า และร่วมกันสร้างสังคมที่ทุกคนเข้าถึงสิทธิและความเสมอภาคด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างแท้จริง รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย กล่าวเพิ่มเติม

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือการจัดกิจกรรม Workshop พิเศษในหัวข้อ “TO CHANGE... สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณนภนีรา รักษาสุข ผู้บริหาร บริษัท ยินดี ดีไซด์ จำกัด
มาร่วมระดมความคิดเห็นกับสมาชิกและบุคลากร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2568 พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานตั้งแต่ 10 ถึง 30 ปี

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งมั่นกว่า 56 ปี ส่งเสริมการวางแผนสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อม และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิถี โดยให้ความรู้ คำปรึกษา และบริการคุณภาพ ของประชากรทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส สามารถตัดสินใจเรื่องสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องมีความรับผิดชอบ เพราะทุกความรักและความปรารถนาในการสร้างครอบครัว เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถสร้างได้จริง สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ฟรีทั้ง 9 คลินิค สวท ทั่วประเทศ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 941 2320 Facebook : https://www.facebook.com/PPATBANGKOK/ LINE@ : @PPATHAILAND หรือไปที่เว็บไซต์ https://ppat.or.th/














