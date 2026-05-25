บอร์ดแพทย์ บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบสิทธิประโยชน์กรณีการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาโดยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล

คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์กรณีการรักษา ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการยกระดับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนในทุกมิติ โดยล่าสุดคณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ให้สิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล ให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิด ผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตก และผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออก โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนด อาทิ ค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม 500 บาท ค่าพิมพ์ตา 500 บาท ค่าบริการวันรับตา 600 บาท และค่าลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล (Customized eye prosthesis) ในอัตราข้างละ 5,000 บาท รวมถึงค่าตาปลอมชนิดใส (Customized conformer) สำหรับขยายร่องตา ในอัตราอันละ 1,500 บาท ตามความจำเป็นทางการแพทย์
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วรวม 250 ราย เป็นเงินกว่า 1.1 ล้านบาท ผ่านสถานพยาบาลชั้นนำที่มีศักยภาพ อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์ดวงตาประเสริฐโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยในปี 2569 นี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ 185 ราย ซึ่งใช้งบประมาณราว 1 ล้านบาท
“เนื่องจากการสูญเสียดวงตาไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการมองเห็น แต่ยังส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อสภาพจิตใจ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบอาชีพ สำนักงานประกันสังคมจึงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล มาให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนเนื่องจากมีความเสมือนจริง มีความพอดี ลดการเสียดสี ช่วยฟื้นฟูความมั่นใจและรักษาสมดุลของโครงสร้างใบหน้า เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมเดินหน้าสรรหานวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ มาดูแลสมาชิกครอบครัวประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาประกอบอาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืนสืบไป” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย