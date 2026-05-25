ผนึกพลังรัฐ–เอกชน–ภาคสังคม ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิต ผ่านโครงการ “Together as one family : หลายดวงใจ หนึ่งครอบครัวเดียวกัน”

ภาคีเครือข่ายด้านคนพิการทางจิต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานแถลงข่าวและเสวนา ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตภาคเหนือ และผู้ดูแลคนพิการ ในการขับเคลื่อนงานด้านจิตเวชและการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “Together as one family : หลายดวงใจ หนึ่งครอบครัวเดียวกัน” เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดอคติ และผลักดันโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมสำหรับคนพิการทางจิตและครอบครัว
ภายในเวทีเสวนา ผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วนได้ร่วมสะท้อนมุมมองสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตอย่างรอบด้าน
นางสาวสนธยา บุณยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ สวัสดิการ และการเข้าถึงสิทธิ พร้อมผลักดัน “Inclusive Society” หรือสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุน รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี
ขณะที่ผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต ได้สะท้อนว่า “สุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคน” และผู้ป่วยจิตเวชสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ หากได้รับความเข้าใจและการดูแลที่เหมาะสม โดยครอบครัวถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชุมชนและสังคมต้องร่วมกันลดการตีตรา เปิดพื้นที่แห่งความเข้าใจ และสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างปกติให้กับผู้ป่วยจิตเวช
ด้าน คุณท็อดด์ ทองดี (Todd Lavelle) ศิลปินและพิธีกรชาวอเมริกัน ซึ่งร่วมทำงานด้านสังคมกับเครือข่ายคนพิการทางจิตมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในความเข้มแข็งของครอบครัวคนพิการทางจิต และเชื่อว่าศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกิจกรรมสร้างสรรค์ สามารถเป็น “สะพาน” เชื่อมความเข้าใจระหว่างผู้คน ลดอคติ และสร้างมุมมองใหม่ต่อผู้ป่วยจิตเวชในสังคม พร้อมยืนยันที่จะใช้บทบาทของตนเองในการสนับสนุนสังคมแห่งความเท่าเทียมต่อไป
ขณะที่ นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและภาคเหนือ กล่าวสรุปปิดท้ายว่า สิ่งที่คนพิการทางจิตและครอบครัวต้องการมากที่สุดจากสังคม คือ “ความเข้าใจและการไม่ตีตรา” รวมถึงการเปิดโอกาสในการทำงาน การใช้ชีวิต และการยอมรับจากสังคมอย่างเท่าเทียม พร้อมขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันโครงการจนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม พร้อมเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเข้าใจร่วมกัน
ทั้งนี้ โครงการ “Together as one family : หลายดวงใจ หนึ่งครอบครัวเดียวกัน” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางจิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันสังคมแห่งความเข้าใจและโอกาสอย่างยั่งยืน