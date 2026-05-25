โรงพยาบาลหัวเฉียว ชวนมาร่วมเช็กอินสุขภาพดี ในงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 21

โรงพยาบาลหัวเฉียว เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพคนเมือง ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ในงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 21” ภายใต้แนวคิด “Beyond The Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่.. ในสไตล์คุณ” มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พร้อมมอบองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ภายในงาน โรงพยาบาลหัวเฉียวได้เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมให้บริการตรวจคัดกรองโรคและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ บริการตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วคัดกรองภาวะเบาหวาน บริการตรวจตาด้วยเครื่อง Fundus Camera โดยไม่ต้องขยายม่านตาเพื่อคัดกรองปัญหาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและด้านการออกกำลังกายอย่างตรงจุด
สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อร่วมออกแบบสุขภาพในสไตล์ของคุณเอง สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า (S12) สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126