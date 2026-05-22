กองทุนสื่อ จัดค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 3 เฟ้นหาสุดยอดนักผลิตสื่อสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 3” ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงเป็นผู้ผลิตสื่อ และพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพของไทยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนที่เติบโตท่ามกลางสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
กองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการผลักดันให้เกิดสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการ “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 3” เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หน้าใหม่ที่มีทักษะรู้เท่าทันสื่อ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อที่ตนเองผลิตได้ และเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยการสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ดังนั้น จึงควรมีการฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างทักษะให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม พร้อมกับส่งเสริมการใช้สื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญไปพร้อม ๆ กัน รวมไปถึงทักษะ Media Information and Digital Literacy (MIDL) เป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้พลเมืองมีทักษะในการตั้งคําถาม วิพากษ์วิจารณ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร และทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกให้ความสําคัญ และ Digital literacy จัดเป็นทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถงานดิจิทัลในด้านอื่น ๆ
จากผลสำเร็จและการตอบรับของเยาวชนและโรงเรียน ที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” ในปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนไทยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศจาก 322 โรงเรียน จำนวนกว่า 2,444 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จนได้มาซึ่งผลงานคุณภาพที่สะท้อนและสร้างความตระหนักเรื่องความสําคัญของการรู้เท่าทันสื่อ โดยฝีมือของเด็กและเยาวชนไทย จํานวน 30 ผลงาน โครงการได้ยกระดับกิจกรรมให้เข้มข้นขึ้น โดยการจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Digi Camp On Tour) ที่จะนำความรู้ไปหาเยาวชน โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก รถโรงเรียน (School Bus) ซึ่งทำหน้าที่เป็นพาหนะที่เชื่อมต่อโอกาสการรู้เท่าทันสื่อเข้ากับโรงเรียน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปผลิตผลงาน ที่สร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อ เพื่อสร้างสรรค์สังคมต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานการผลิตคลิปสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 3” ความยาว 3-5 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท โดยโครงการเริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 3 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศ ในเดือนตุลาคม 2569 นี้
