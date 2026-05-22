รพ.สงฆ์ จัดงานประชุมวิชาการ “พลิกโฉมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ยุคใหม่ ผสานพระธรรมวินัย สู่ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”

โรงพยาบาลสงฆ์จัดประชุมวิชาการประจำปี 2569 ภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ยุคใหม่ ผสานพระธรรมวินัย สู่ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ทันสมัย ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แบงคอก
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามภารกิจหลักของกรมการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นการพัฒนาการอุปัฏฐากพระสงฆ์สามเณรอาพาธของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการรักษาและการดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทใหม่อย่างเหมาะสม สร้างระบบการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการอุปัฏฐากที่ถูกต้องเหมาะสม ในโลกดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของคณะสงฆ์ และด้วยโรงพยาบาลสงฆ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ มีหน้าที่ในการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ จึงจัดประชุมวิชาการประจำปี 2569 ภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ยุคใหม่ ผสานพระธรรมวินัย สู่ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี” เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย และมุ่งเน้นการยกระดับบริการทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยี
นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์สุขภาพของพระสงฆ์ ณ ปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการอาพาธอันเกิดจากวัตรปฏิบัติ ความเป็นอยู่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาแนวทางวิธีรักษาและการอุปัฏฐากสมัยใหม่ ให้หายขาดจากโรค เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้กรมการแพทย์จึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง มาประยุกต์ใช้ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์จึงได้จัดงานประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการ และเพื่อสร้างความร่วมมือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัด นวัตกรรมทางการแพทย์แขนงต่าง ๆ เป็นต้น และในปีนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายที่ผ่านการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 94 แห่ง เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่สามารถอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยได้ตามมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เข้มแข็งต่อไป ซึ่งคาดว่าบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้ง On Site และ Online ประมาณ 500 คน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แบงคอก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลสงฆ์ โทร 0 2640 9537 - 46 ต่อ 5433