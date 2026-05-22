กรมอนามัยปลุกพลังคนวัยทำงาน! ดัน Health Literacy – Lifestyle Medicine สู้ NCDs สร้าง ‘สุขภาพดี ผลิตภาพสูง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าสร้างกระแส "Be Healthy, More Productivity" หวังลดปัญหาโรค NCDs ในกลุ่มวัยทำงาน หลังพบคนไทยเสียชีวิตจาก NCDs มากกว่า 400,000 รายต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 1,000 ราย พร้อมชูแนวคิด "Health Literacy" ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ "Lifestyle Medicine" เวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิต
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2569) แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส Be Healthy, More Productivity ระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า ปัจจุบันโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน มะเร็ง และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กลายเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญทั้งของโลกและประเทศไทย ทั้งนี้ แนวทาง "Lifestyle Medicine"เป็นการใช้วิถีชีวิตในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีหลักสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ การกินอาหารสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกาย การนอนหลับที่มีคุณภาพ การจัดการความเครียด การมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี และการหลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์
“ทั้งนี้ มีหลักฐานทางวิชาการจำนวนมากยืนยันว่า การมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับพฤติกรรมตามแนวทาง Lifestyle Medicine สามารถลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้จริง ทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน รวมถึงช่วยเพิ่มช่วงอายุที่มีสุขภาพดี ชะลอการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การมีสุขภาพที่ดียังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง ทั้งการลดการลาป่วย ลดภาวะหมดไฟในการทำงาน เพิ่มสมาธิ พลังงาน และศักยภาพในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพของวัยทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศในระยะยาว” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวเสริมว่า สถานการณ์สุขภาพ วัยทำงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ยังน่าเป็นห่วง โดยค่า BMI ปกติและรอบเอวปกติมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขณะที่อัตราป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังพบว่าคนวัยทำงานเพียง 1 ใน 3 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมากกว่าครึ่งบริโภคคาร์โบไฮเดรตและอาหารเค็มเกินเกณฑ์ ส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตของผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จึงขับเคลื่อนโครงการ "สุขภาวะวัยทำงานไทย ก้าวไกล เขตสุขภาพที่ 12" ผ่านกิจกรรม "Be Healthy, More Productivity" เพื่อสร้าง “Healthy Workplace Ecosystem” หรือระบบนิเวศองค์กรสุขภาวะ ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร อย่างรอบด้าน ช่วยลดการเจ็บป่วย ลดภาวะหมดไฟในการทำงาน และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานอย่างยั่งยืน