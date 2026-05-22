HL Hub เผย “ความรอบรู้โรค NCDs” เพิ่มส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี ชี้ 6 ปัจจัยหลักส่งผลโรค NCDs

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน พบว่า ผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูง มีแนวโน้มในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรค NCDs ได้ดีกว่า ชี้ 6 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย ความเครียด สังคม การนอนหลับ และสารเสพติด เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเกิดโรค NCDs
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยผลสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนเกี่ยวกับโรค NCDs จากศูนย์รวมข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพประเทศไทย (HL HUB) จำนวน 490 คน พบว่า กลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 14.69 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 41.67 ในขณะกลุ่มมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับเพียงพอร้อยละ 72.65 กลับมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพียงร้อยละ 20.22 แสดงให้เห็นว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สูงกว่ามีแนวโน้มให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกว่า
แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ประชาชนที่ไม่สามารถมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้ เกิดจากปัจจัยหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านโภชนาการ ประชาชนขาดความรู้ด้านโภชนาการที่เพียงพอ และมักจะมีกินตามคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น และหาอาหารสุขภาพ หรือแหล่งจำหน่ายอาหารสุขในชุมชนยาก 2) ด้านการออกกำลังกาย ไม่มีสถานที่ในการออกกำลังกาย ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ขาดทักษะการออกกำลังกาย 3) ด้านการจัดการความเครียด ภาระงานที่เยอะเกินไป ความเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าครอบครัว เงินเดือนที่ได้รับกับภาระค่าครองชีพ 4) ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความรู้สึกโดดเดี่ยว ขาดการสนับสนุนจากสังคมและคนรอบตัว ขาดการพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 5) ด้านการนอนหลับ ขาดความรอบรู้ ด้านสุขนามัยเกี่ยวกับการนอน วิถีชีวิตทำให้เข้านอน-ตื่นนอนไม่ตรงเวลา 6) ด้านสารเสพติด สาเหตุจากเพื่อน ครอบครัว คนใกล้ตัว หรืออยู่ในชุมชน ที่มีคนใช้สารเสพติด เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นต้น
นายแพทย์อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารด้านสุขภาพ กล่าวว่า กรมอนามัยจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เพื่อลดจำนวนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพลดเสี่ยงโรค NCDs ในชุมชน จำนวน 143,960 คน และสามารถพลิกกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ให้กลับกลับสู่ภาวะปกติจำนวน 12,913 คน หรือ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ จากข้อมูลสำรวจผ่านระบบ HL HUB กรมอนามัย พบว่า ผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีเยี่ยม มีแนวโน้มเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน จึงเป็นอีกแนวทางสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงโรค NCDs จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสถานบริการสุขภาพในชุมชนใกล้บ้านหรือ NCDs Prevention Center เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโรค NCDs ได้อย่างเหมาะสม