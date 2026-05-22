กรมวิทย์ฯ เตรียม BSL-3 ตรวจวินิจฉัยอีโบลา และระบบความปลอดภัยสูงสุด ย้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเต็มที่

ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน หลังองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ Bundibugyo ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และยูกันดา เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัย และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูง เพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอณูชีววิทยา เตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่
ดร.นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านแนวทางการปฏิบัติงาน การเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในกรณีที่มีผู้ป่วยสงสัย โดยใช้วิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานสากล Real-time RT PCR ที่มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถทราบผลภายใน 8 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง และดำเนินงานตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) ซึ่งมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่มีอันตรายสูง มีระบบการไหลเวียนที่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้ออันตรายแพร่กระจายออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก บุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการพร้อมรับสถานการณ์การระบาด ดังนั้นจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการทบทวนและซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการสำหรับโรคติดต่ออันตรายอย่างต่อเนื่อง ด้านความพร้อมและความปลอดภัยทางชีวภาพ การขนส่งสิ่งส่งตรวจเสี่ยงสูง และการประสานเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างและการนำส่งตัวอย่างต้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2951 1485, 0 2951 0000 ต่อ 98340