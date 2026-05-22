TPQI - มสธ. – Thai MOOC พลิกโฉมการพัฒนาคนไทย เชื่อมโยง “คุณวุฒิวิชาชีพ” และ “วุฒิการศึกษา” ขับเคลื่อนระบบ EWE Platform เต็มรูปแบบ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai MOOC) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ยกระดับสมรรถนะกำลังคนผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ มุ่งเน้นการรับรองมาตรฐานอาชีพและการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และ (Competency Credit Bank) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วันนี นนท์ศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหารจาก 3 หน่วยงาน ร่วมลงนามMOU และเสวนาร่วมกัน ในหัวข้อ "ทิศทางและกลไกความร่วมมือขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ภายใต้แนวคิด "STOU FOR ALL หนึ่งคนทำงาน หนึ่งโอกาสเรียนรู้"
โอกาสนี้ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า เจตนารมณ์สำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คือการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคนทำงาน โดย TPQI จะเข้ามาสนับสนุนการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพเข้ากับหลักสูตรการศึกษาของ มสธ. เพื่อให้ผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ทางวิชาการ แต่ยังได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่สถานประกอบการยอมรับ ผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ E-Workforce Ecosystem (EWE) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคนของประเทศ
ความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงคุณวุฒิ ผลักดันการนำมาตรฐานอาชีพเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเป็นคุณวุฒิวิชาชีพและวุฒิการศึกษาได้, ระบบสะสมสมรรถนะ (Competency Credit Bank) ส่งเสริมให้เกิดการสะสมหน่วยกิตในรูปแบบใหม่ที่เน้นทักษะจริง (Skill-based) เพื่อโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ, นวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล บูรณาการระบบ E-Training ของ TPQI ร่วมกับ Thai MOOC และ มสธ. เพื่อสร้างช่องทางการพัฒนาทักษะ Re-skill และ Up-skill ที่เข้าถึงได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ขณะที่ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กล่าวว่า Thai MOOC ขอร่วมเป็นสะพานเชื่อมกลไกขับเคลื่อนผ่านระบบ ThaiD เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งจากฝั่งวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการนำร่องแบ่งปันข้อมูลที่ต้องการใช้ร่วมกัน เช่น มสธ. มีรายวิชาใน Thai MOOC ถึง 75 รายวิชา ซึ่งเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการแบ่งปันข้อมูลในระบบร่วมกัน
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ อธิการบดี มสธ. กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือกับ TPQI จะช่วยให้ มสธ. สามารถตอบโจทย์การสร้างกำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้จากทาง Thai MOOC มาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับแรงงานไทยในระดับสากลต่อไป