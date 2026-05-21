CURIOOkids ตอกย้ำภาพ “โรงเรียนเสริมทักษะแห่งอนาคต” ร่วมงาน Alpha Skills Summit 2026 ชูแนวคิด Future Skills for Alpha Generation ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ ที่ต้อง “คิดเป็น กล้าสื่อสาร และพร้อมใช้ชีวิตในโลกอนาคต”
CURIOOkids โรงเรียนเสริมทักษะแห่งอนาคตด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 1.5–12 ปี มาตรฐานสากล ร่วมนำเสนอแนวคิด “การเรียนรู้แห่งอนาคต” ภายในงาน Alpha Skills Summit 2026 ผ่าน Interactive Experience และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ทดลอง ลงมือทำ และสื่อสารอย่างมั่นใจ สะท้อนแนวคิดการเรียนรู้ที่เชื่อว่า เด็กยุค Alpha ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงการจดจำในห้องเรียนแต่ควรได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต”
พร้อมกันนี้ CURIOOkids ยังเผยกลยุทธ์การเติบโตในฐานะผู้นำตลาดการศึกษาทางเลือก เดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศไทยเต็มรูปแบบ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยแผนการขยายสาขาจาก 12 แห่งในปัจจุบัน สู่ 17 แห่งภายในสิ้นปี และตั้งเป้าเติบโตกว่า 200% สู่ 37 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองยุคใหม่ ที่มองว่าการศึกษาไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่คือการเตรียมลูกให้พร้อมสำหรับโลกอนาคต ทั้งด้านความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็น
ในวันที่ AI และเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับอนาคตของเด็กยุคใหม่ CURIOOkids จึงนำเสนอ ‘โมเดลการศึกษา Future Skills’ ที่มุ่งพัฒนาทักษะซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ผ่าน 4 กลุ่มการเรียนรู้สำคัญ ได้แก่ ภาษาและการสื่อสาร (Communication), การคิดเชิงธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship), เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (Creative Design) เพื่อช่วยพัฒนาเด็กให้พร้อมทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการใช้ชีวิตในโลกอนาคตอย่างมั่นใจ
ความสำเร็จในการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือการเป็น “ผู้ร่วมออกแบบเส้นทางการเรียนรู้” ให้กับเด็กและครอบครัว โดย CURIOOkids ทำงานร่วมกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในฐานะเพื่อนคู่คิดผู้ปกครอง เพื่อออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน สร้างความไว้วางใจ และทำให้ CURIOOkids ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันเสริมทักษะ แต่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างยั่งยืน
CURIOOkids พัฒนาโมเดลการเรียนรู้แบบ “Project-Based Learning” และ “Inquiry Approach” ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ฝึกการตั้งคำถาม คิดอย่างเป็นระบบ ลงมือแก้ปัญหา และกล้าแสดงออก ผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุก ทันสมัย และเข้าใจธรรมชาติของเด็กยุคใหม่
ด้วยแนวคิดดังกล่าว CURIOOkids จึงมุ่งมั่นพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่าง Future Ready พร้อมทั้งด้านความรู้ (Knowledge), ทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัว คิดสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในโลกอนาคต
เพราะ CURIOOkids เชื่อว่า อนาคตของเด็ก ไม่ได้วัดจากการจำได้มากแค่ไหน แต่คือความสามารถในการคิด สื่อสาร สร้างสรรค์ และเติบโตอย่างมั่นใจในโลกอนาคต
