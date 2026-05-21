‘รมว.จุลพันธ์’ มอบ ‘ภูมิพัฒน์’ ร่วมทีม สปส. ลงพื้นที่ ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพเขตมีนบุรี - คลองสามวา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ โหสกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้านพัก ในพื้นที่เขตมีนบุรีและคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “สปส.มอบสุข” โดย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวรัตนาภรณ์ อุปนิสัยพล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 นายชิโนรส จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ผู้บริหารส่วนกลางสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยได้ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุพพลภาพ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนและครอบครัว
นายภูมิพัฒน์ โหสกุล กล่าวว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ ในวันนี้จึงมอบหมายให้ตนร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อดูแลและติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้กำลังใจแล้ว ยังเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงาน โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม ตลอดจนติดตามอาการและประเมินแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาและการดูแลได้อย่างเหมาะสม
ด้าน นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า โครงการ สปส.มอบสุข สะท้อนเจตนารมณ์ของสำนักงานประกันสังคมในการดูแลผู้ประกันตนอย่างรอบด้าน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ดังนี้ รายแรก นายสามารถ พิลมปั่น อายุ 60 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ ส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง แขนและขาซ้ายลีบ ไม่สามารถเดินได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานร้อยละ 84 ได้รับสิทธิกรณีทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,700 บาท ตลอดชีวิต รายที่สอง นายจำนาญ พรมมี อายุ 53 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากโรคเลือดออกในสมอง ส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานร้อยละ 75 ได้รับสิทธิกรณีทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,599.50 บาท ตลอดชีวิต และรายที่สาม นางสาวอัญชลี มหมัดซอและ อายุ 48 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พบเลือดออกในสมอง ส่งผลให้ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้ สื่อสารได้บ้างแต่ช้า ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานร้อยละ 93 ได้รับสิทธิกรณีทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 6,000 บาท ตลอดชีวิตี
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมเดินหน้าดูแลผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือกำลังสำคัญของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัวประกันสังคม”