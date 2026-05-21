'จุลพันธ์' รมว.แรงงาน มอบ สปส. เร่งดูแลผู้ประกันตน จากเหตุรถไฟชนรถโดยสาร ถนนอโศก - ดินแดง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณถนนอโศก - ดินแดง ว่า ภายหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งนี้ จากรายงานล่าสุดพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 8 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 32 ราย โดยในจำนวนผู้บาดเจ็บ ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตนจำนวน 9 ราย แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 7 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2 ราย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่
ด้าน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน 72 ชั่วโมงแรก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์เห็นว่ายังจำเป็นต้องรักษาต่อ สถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน เพื่อส่งต่อการรักษาตามแนวทางที่แพทย์ของทั้งสองสถานพยาบาลร่วมกันประเมิน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และรับยาตามความจำเป็นทางการแพทย์ภายใต้สิทธิประกันสังคมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัว ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ใช้สิทธิลาป่วยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานครบแล้ว หากยังต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ ยังคงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไข จะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ โดยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จะได้รับเงินทดแทนวันละ 300 บาท และกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านจะได้รับเงินทดแทนวันละ 200 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
ทั้งนี้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายพินิจ ผุดไซตู ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวช จำนวน 4 ราย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาววริศรา ไชยมงคล นายพฤฒิพงศ์ สุดยอดดี นางสาวขันทอง นิ่มนวล และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 1 รายนาย ได้แก่ นายสุเมธ แสนทวีสุข โดยได้ติดตามอาการ พร้อมให้กำลังใจและแนะนำสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
สำนักงานประกันสังคม ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าจะติดตามดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา และเข้าถึงสิทธิอย่างครบถ้วนต่อไป