สเต็มเซลล์ ตัวช่วยเรื่องสุขภาพให้อายุยืนอย่างมั่นคง (Longevity) สำหรับคนรุ่นใหม่

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพไม่ได้หยุดอยู่แค่การรักษาเมื่อป่วย แต่เริ่มขยับไปสู่มุมมองการยืดเวลาชีวิตผ่านแนวคิด Longetivity มากยิ่งขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงนี้ก็คือ สเต็มเซลล์ (Stem Cell) ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพในระยะยาว
หลายคนอาจเคยได้ยินว่าสเต็มเซลล์สามารถช่วยซ่อมแซมร่างกาย หรือแม้แต่ชะลอวัยได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สเต็มเซลล์คืออะไร มีประโยชน์แค่ไหน และเหมาะกับใคร บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง
สเต็มเซลล์ คืออะไร?
สเต็มเซลล์ หรือ “เซลล์ต้นกำเนิด” คือเซลล์ชนิดพิเศษในร่างกายที่มีความสามารถในการแบ่งตัวเองได้อย่างไม่จำกัด และสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์กล้ามเนื้อ หรือเซลล์ประสาท
จุดเด่นสำคัญของสเต็มเซลล์คือ “ความยืดหยุ่น” ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งทำให้มันมีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรือเสียหายของร่างกาย
โดยทั่วไป สเต็มเซลล์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น
•สเต็มเซลล์จากทารก (เลือดจากสายสะดือ/เนื้อเยื่อจากสายสะดือ)
•สเต็มเซลล์จากคนทั่วไปทุกวัย (เนื้อเยื่อไขมัน)
•เซลล์เนื้อเยื่อรากผมจากรากผม
สเต็มเซลล์ช่วยชะลอวัย และซ่อมแซมเซลล์ได้จริงไหม?
มีงานวิจัยและการทดลองด้านการแพทย์สมัยใหม่ด้านสเต็มเซลล์ที่ทำให้เห็นว่าสเต็มเซลล์มีความสำคัญในการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพ เช่น การช่วยลดการอักเสบ ฟื้นฟูเนื้อเยื่อ หรือกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ ช่วยชะลอวัย* ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกาย
*คำว่า “ชะลอวัย” ไม่ได้หมายความว่าสามารถหยุดเวลาได้ แต่หมายถึงการช่วยให้ร่างกายคงสภาพการทำงานที่ดีไว้ได้นานขึ้น
ในปัจจุบัน สเต็มเซลล์ถูกนำไปใช้ในงานทางการแพทย์หลายด้าน เช่น
• การรักษาโรคเกี่ยวกับระบบเลือด
• การฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหาย
• งานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จึงสามารถกล่าวได้ว่าสเต็มเซลล์มีศักยภาพในการช่วยดูแลสุขภาพเชิงลึก แต่ยังคงต้องอาศัยการดูแลสุขภาพด้านอื่นควบคู่กันไป
สเต็มเซลล์เก็บจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้าง?
• เซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดสายสะดือ (Cord Blood) เป็นการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic Stem Cell หรือ HSC) จากเลือดในสายสะดือ ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด จึงมีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน เช่น โรคธาลัสซีเมีย และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
• เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสายสะดือ (Cord Tissue) เป็นการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอล (Mesenchymal Stem Cell หรือ MSCs) จากเนื้อเยื่อสายสะดือของทารกแรกเกิด ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ได้หลากหลายชนิด นิยมใช้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟู การดูแลโรคจากความเสื่อม เช่น พาร์กินสัน หรือโรคตับแข็ง รวมถึงการดูแลสุขภาพและความงาม
• เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมัน (Adipose Tissue) เป็นการจัดเก็บ Mesenchymal Stem Cell (MSC) จากเนื้อเยื่อไขมัน ซึ่งสามารถเก็บได้ในทุกช่วงวัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย ดูแลโรคความเสื่อม และใช้ในแนวทางชะลอวัย
• เซลล์เนื้อเยื่อรากผม (Hair Follicle Cells) เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากรากผม โดยผ่านการวิจัยและพัฒนามานานกว่า 5 ปี ขั้นตอนเริ่มจากการเก็บตัวอย่างรากผมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้จำนวนเพียงประมาณ 50 รากเท่านั้น น้อยกว่าการปลูกผมแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้หลายพันราก
ใครสามารถใช้สเต็มเซลล์ที่เก็บไว้ได้บ้าง?
สเต็มเซลล์ที่เก็บไว้สามารถนำมาใช้ได้กับหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความเข้ากันทางพันธุกรรม
• เจ้าของสเต็มเซลล์เอง มีโอกาสใช้งานได้สูงสุด
• พี่น้องสายเลือดเดียวกัน มีโอกาสเข้ากันได้ในระดับหนึ่ง
• สมาชิกในครอบครัว อาจใช้ได้ในบางกรณี
การเก็บสเต็มเซลล์จึงไม่ได้เป็นเพียงการดูแลตัวเอง แต่ยังสามารถเป็น “ทรัพยากรสุขภาพ” สำหรับครอบครัวในอนาคตได้อีกด้วย
เก็บสเต็มเซลล์ที่ไหนดี เลือกธนาคารสเต็มเซลล์ยังไงดี?
การเลือกธนาคารสเต็มเซลล์เป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของเซลล์ในระยะยาว
ปัจจัยที่ควรพิจารณา ได้แก่
• มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เช่น ISO หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ
• ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
• เทคโนโลยีในการจัดเก็บและแช่แข็งเซลล์
• ความโปร่งใสในการให้ข้อมูล
• ความสามารถในการนำไปใช้จริงในอนาคต
การเลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าสเต็มเซลล์ที่เก็บไว้ยังคงมีคุณภาพพร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น
MEDEZE GROUP ธนาคารสเต็มเซลล์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
หนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ MEDEZE GROUP ซึ่งเป็นธนาคารสเต็มเซลล์ที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการจัดเก็บสเต็มเซลล์และเซลล์ภูมิคุ้มกัน
MEDEZE GROUP มีจุดเด่นในด้านมาตรฐานการจัดเก็บระดับสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านชีวการแพทย์ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานสเต็มเซลล์ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการเก็บสเต็มเซลล์ในระยะยาว
อีกหนึ่งการการันตีมาตรฐานของ MEDEZE คือการได้รับคัดเลือกเป็นภาคเอกชนเพียงรายเดียวในโครงการ Advanced Therapy Medicinal Products Sandbox (ATMPs Sandbox) ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพื้นที่นำร่องสำคัญ เช่น ศูนย์การแพทย์บางรัก กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โครงการนี้มุ่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น Stem Cell Therapy และ NK Cell Immunotherapy ภายใต้มาตรฐานสากล ครอบคลุมการดูแล 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคข้อเสื่อม เวชศาสตร์ชะลอวัย โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม และการฟื้นฟูผิว ซึ่งการได้รับคัดเลือกสะท้อนถึงศักยภาพของ MEDEZE ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสูง และทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ โครงการ ATMPs Sandbox ยังมีเป้าหมายยกระดับ Precision Medicine และ Precision Preventive Medicine เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาล้ำสมัย ลดการพึ่งพาการนำเข้า และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาว
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนสร้าง “หลักประกันด้านสุขภาพ” ให้กับครอบครัว การเลือกผู้ให้บริการที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
เตรียมความพร้อมเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก ด้วยคุณสมบัติที่ล้ำค่าจาก “สเต็มเซลล์”
สเต็มเซลล์ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว ทั้งในด้านการฟื้นฟู ซ่อมแซม และการต่อยอดสู่การรักษาโรคในอนาคต แม้จะไม่ใช่ทางลัดในการหยุดความเสื่อมของร่างกาย แต่ก็เป็น “ตัวช่วย” ที่เพิ่มโอกาสในการดูแลสุขภาพเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนจัดเก็บสเต็มเซลล์จึงไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองในวันนี้ แต่คือการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของทั้งตัวเองและครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อเลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถืออย่าง MEDEZE GROUP ที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี งานวิจัย และมาตรฐานระดับสากล ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่าการลงทุนด้านสุขภาพครั้งนี้จะคุ้มค่าในระยะยาว