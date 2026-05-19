ม.มหิดล ผนึกศิริราชมูลนิธิ เปิด “Play It Forward” ส่งต่อเปียโน 300 หลัง สร้างโอกาสทางดนตรีทั่วไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ และศิริราชมูลนิธิ เปิดตัวโครงการ “Play It Forward — Piano for Life, Chance for Change” ส่งต่อเปียโน 300 หลัง จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สร้างโอกาสทางดนตรี สู่โรงเรียน ชุมชน และโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ศาลายา, นครปฐม - เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศิริราชมูลนิธิ เปิดตัวโครงการ “Play It Forward — Piano for Life, Chance for Change” สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยนำเปียโนที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกหัดนักดนตรีมืออาชีพกลับมาปรับปรุง (refurbish) และส่งมอบให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนทั่วประเทศที่ประสงค์จะมีเปียโนไว้ใช้งาน จำนวน 300 หลัง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีแก่เยาวชน และสังคมไทย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งขับเคลื่อน “Real World Impact in Action” ผ่านการนำองค์ความรู้ งานวิจัย และทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยไปสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้แก่สังคม โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ควรมีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรี ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีทรัพยากรทางการศึกษาที่สามารถนำกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ได้ โครงการ Play It Forward จึงเป็นการเชื่อมโยงทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ผ่านการนำเปียโนที่ใช้งานมาราว 30 ปี มาปรับปรุง ซ่อมแซม และส่งต่อไปยังโรงเรียน ชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลที่มีความต้องการ เพื่อให้ดนตรีเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ และช่วยเติมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคมได้
โดยโครงการ “Play It Forward — Piano for Life, Chance for Change” ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มบริษัท จี สตีล (G Steel) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra: TPO) คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณประนัปดา พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ซึ่งจะมีการดำเนินการซ่อมแซม ปรับจูน ตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการขนส่งและติดตั้งเปียโนอย่างเหมาะสม โดยบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชนในการร่วมกันสร้างคุณค่าและโอกาสให้แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่ได้รับมอบเปียโน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องดนตรีอย่างเต็มศักยภาพ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ จะมีกระบวนการคัดเลือกโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่มีความพร้อมในการรับมอบเปียโน โดยพิจารณาจากความจำเป็น ความพร้อมในการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ตลอดจนศักยภาพในการนำเปียโนไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็ก และเยาวชนอย่างแท้จริง
โครงการนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดลในหลายมิติ ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน ทั้งด้านวินัย ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และการแสดงออก อีกทั้งยังสะท้อนแนวคิด From Knowledge to Impact และ From Institution to Ecosystem คือการนำองค์ความรู้และทรัพยากรไปใช้ให้เกิดผลจริงในสังคม พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “Wisdom of the Land” ที่ภาคประชาชน องค์กร และผู้มีจิตศรัทธา มีส่วนร่วมผ่านในการสนับสนุนโครงการ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคม (Impact Network) อย่างเข้มแข็ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร กล่าวทิ้งท้าย
ดร.ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เชื่อมั่นว่าดนตรีไม่ใช่เป็นเพียงศาสตร์แห่งศิลปะ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีพันธกิจสร้างนักดนตรีอาชีพ รวมทั้งมีหน้าที่สร้างคนที่ดีให้กับสังคมโดยใช้ดนตรี เปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้ ไม่ได้มีอายุการใช้งานแค่ในห้องซ้อมของวิทยาลัย คุณค่าของเปียโน สามารถส่งต่อไปยังชุมชน และขยายผลออกไปในสังคมได้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความยั่งยืนในแบบที่ดนตรีทำได้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การให้ชีวิตใหม่กับเครื่องดนตรี แต่คือการให้โอกาส และส่งต่อแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่น เปียโนทุกหลังในโครงการนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน และสร้างโอกาสให้แก่สังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างแท้จริง โครงการนี้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงการส่งมอบเปียโน แต่ยังรวมถึงการสร้างระบบการเรียนรู้ทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ นำนักศึกษาและศิษย์เก่าจากภาควิชาเปียโน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดกิจกรรมเวิร์กชอป การเรียนรู้ และการสร้างกิจกรรมด้านดนตรีให้แก่โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบเปียโน เพื่อให้เปียโนทุกหลังสามารถสร้างคุณค่าและต่อยอดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อันสะท้อนพลังของดนตรีในการสร้าง Real World Impact ที่เกิดขึ้นได้จริงในสังคม
ซึ่งเปียโนทุกหลังในโครงการนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะนักดนตรีและศิลปินระดับประเทศจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในวันนี้เปียโนเหล่านั้นได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ซึ่งดำเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนชิ้นส่วน พร้อมปรับจูนเสียง เพื่อให้เปียโนทุกหลังมีคุณภาพเสียงที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ก่อนดำเนินการขนส่งและติดตั้งไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีอย่างแท้จริง ดร.ปิยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาส และส่งต่อพลังแห่งดนตรี ผ่านการสนับสนุนโครงการ “Play It Forward — Piano for Life, Chance for Change” ได้ที่ชื่อบัญชี : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 959-0-06344-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 016-412541-7 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 059-8-17389-3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 012-7-04897-3 เพื่อร่วมส่งต่อเปียโน ส่งต่อโอกาส และส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชนทั่วประเทศ ร่วมสร้างโอกาสใหม่ผ่านเปียโน 300 หลัง เพื่อเปิดประตูสู่การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และอนาคตบนเส้นทางดนตรีให้แก่เด็ก ๆ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการ “Play It Forward — Piano for Life, Chance for Change” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ริเริ่มและดำเนินการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล และศิริราชมูลนิธิ มีเป้าหมายส่งต่อเปียโน 300 หลัง สู่โรงเรียนและชุมชนกว่า 100 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทุกคนได้เข้าถึงดนตรี โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่หรือฐานะทางสังคมโครงการนี้ก่อตั้งอยู่บนแนวคิดความยั่งยืน 3 มิติที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม — ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เปียโนแต่ละหลังมีชีวิตครั้งใหม่ ความยั่งยืนด้านสังคม — ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดนตรีและการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนที่ด้อยโอกาส และความยั่งยืนด้านมนุษย์ — พัฒนาทักษะชีวิต วินัย ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจในเยาวชนผ่านดนตรี ทุกโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับเปียโนจะได้รับมากกว่าแค่เครื่องดนตรี เพราะนักศึกษาและศิษย์เก่าจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะติดตามไปถ่ายทอดทักษะและแรงบันดาลใจโดยตรงเพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนที่ได้สัมผัสดนตรีคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่