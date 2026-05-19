เครือโรงเรียนชั้นนำจากสหราชอาณาจักรเตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ ในภูเก็ต รับกระแสความต้องการที่เติบโตนอกกรุงเทพฯ

NLCS ซึ่งได้รับรางวัล Independent Secondary School of the Year 2026 เตรียมเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ทั้งในรูปแบบไป-กลับและแบบโรงเรียนประจำในย่านเชิงทะเล สำหรับครอบครัวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ภูเก็ต ประเทศไทย, เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 - NLCS International ได้ลงนามในข้อตกลงกับ VLC Group เจ้าของโรงแรมและรีสอร์ตระดับพรีเมียมหลายแห่งในภูเก็ตและเขาหลัก เพื่อพัฒนาโรงเรียนนานาชาติ NLCS Phuket โดยนำรูปแบบการศึกษาของหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในสหราชอาณาจักรมาสู่ตลาดการศึกษานานาชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทย
North London Collegiate School ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2393 โดย Frances Mary Buss ผู้บุกเบิกด้านการศึกษา และถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรในการจัดอันดับ The Sunday Times Parent Power Guide 2026 โรงเรียน NLCS ได้รับรางวัล Independent Secondary School of the Year, Independent International Baccalaureate School of the Year และ Independent Secondary School of the Year in London อีกทั้งในตารางจัดอันดับ NLCS ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนหญิงอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักร พร้อมคว้าอันดับสองในกลุ่มโรงเรียนทั้งหมดในลอนดอน และอันดับสามในระดับประเทศจากทุกโรงเรียนทั่วสหราชอาณาจักร
โรงเรียนนานาชาติ NLCS Phuket จะเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนพรีเมียมแบบสหศึกษาทั้งแบบไป-กลับและแบบประจำ โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงทะเล หนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยที่เติบโตเร็วที่สุดของภูเก็ต โรงเรียนแห่งนี้มีเป้าหมายรองรับทั้งครอบครัวชาวไทย ชาวต่างชาติ และครอบครัวนานาชาติที่มองหาการศึกษาระบบอังกฤษที่มีมาตรฐานเข้มข้นในภูเก็ต พร้อมทั้งมีระบบโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนจากทั่วประเทศไทยและภูมิภาคโดยรอบ
พิธีลงนามข้อตกลงจัดขึ้นที่ Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort โดยมี คุณ Daniel Lewis กรรมการผู้จัดการของ NLCS International และ คุณณรุจ จิรายุส กรรมการผู้จัดการของ VLC Group และ NLCS Phuket ร่วมลงนามในนามของทั้งสององค์กร
“หลายครอบครัวคิดว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่โดดเด่นเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา ยังมีช่องว่างในตลาดสำหรับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสูง และมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร” คุณณรุจ จิรายุส กรรมการผู้จัดการของ VLC Group กล่าว “ในฐานะธุรกิจครอบครัวที่เติบโตมาจากภูเก็ต ทางเรามองว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตในก้าวต่อไปของเกาะนี้ เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการสร้างชุมชน” คุณณรุจ กล่าวเสริม
NLCS International ร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกในการพัฒนาโรงเรียนที่สะท้อนปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นด้านวิชาการ การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ปัจจุบันเครือข่ายโรงเรียนของ NLCS ครอบคลุมทั้ง NLCS Jeju, NLCS Dubai, NLCS (Singapore), NLCS Kobe และ NLCS Hong Kong ซึ่งมีกำหนดเปิดในปี 2570
“NLCS Phuket ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของครอบครัวโรงเรียนนานาชาติของเรา” คุณ Daniel Lewis กรรมการผู้จัดการของ NLCS International กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการมอบการศึกษาที่ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้น ที่ให้คุณค่าด้านความเป็นตัวตนของนักเรียนทุกคน พร้อมปลูกฝังความรักในการเรียนรู้อย่างแท้จริง สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อที่มีชื่อเสียงติดอยู่หน้าโรงเรียนเท่านั้น แต่จุดแข็งของ NLCS อยู่ที่ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนในเครือ คุณภาพและความลึกซึ้งของการสนับสนุนทางด้านวิชาการ และความเชื่อร่วมกันของเราที่ว่า นักเรียนที่มีความสุขและมั่นใจ คือผู้ที่พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต”
ระบบโรงเรียนประจำจะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของ NLCS Phuket ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวสามารถเข้าถึงการศึกษาของ NLCS ได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมศักยภาพของภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาระดับภูมิภาค เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อยู่ใกล้ครอบครัว ประเทศบ้านเกิด และศูนย์กลางการเดินทางสำคัญของเอเชียมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนแห่งนี้คาดว่าจะเปิดรับนักเรียนได้ประมาณ 1,000 คนในช่วงเริ่มต้น และมีศักยภาพในการขยายรองรับนักเรียนได้ถึงประมาณ 1,500 คนในอนาคต สิ่งอำนวยความสะดวกที่วางแผนไว้ประกอบด้วยหอพักนักเรียน พื้นที่แยกสำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สระว่ายน้ำขนาด 50 เมตร โรงยิมกีฬา สนามเทนนิสในร่ม และสนามฟุตบอล
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการศึกษานานาชาติในประเทศไทยที่เริ่มขยายตัวออกนอกกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (Kasikorn Research Centre) คาดการณ์ว่า ในปี 2568 ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยจะเติบโต 9.7% ขณะที่จำนวนนักเรียนนานาชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.3% รายงานดังกล่าวยังระบุว่า โรงเรียนนานาชาติมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มเติมไปยังต่างจังหวัด โดยภูเก็ตถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาคนี้
สำหรับภูเก็ต การเข้ามาของโรงเรียนชั้นนำทั้งแบบไป-กลับและแบบโรงเรียนประจำ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับครอบครัวบนเกาะ โรงเรียนนานาชาติยังมีบทบาทในการดึงดูดผู้พำนักระยะยาว ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนความต้องการในภาคที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยวและโรงแรม ค้าปลีก การคมนาคม บริการท้องถิ่น และการจ้างงานอีกด้วย
คุณณรุจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนชั้นนำมักเป็นศูนย์กลางในการสร้างชุมชนรอบตัว เราได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วในสถานที่อย่างดูไบและเกาะเชจู ซึ่งภาคการศึกษามีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมให้พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นนานาชาติ สำหรับ NLCS Phuket เราต้องการสนับสนุนการพัฒนาภูเก็ตให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่มีความเป็นเลิศของภูมิภาค”
NLCS Phuket จะยังคงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายโรงเรียน NLCS ทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจาก NLCS International ในด้านการออกแบบโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตร การสรรหาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพครู การวางแผนด้านวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร กำหนดการเปิดโรงเรียน และการพัฒนาโครงการโรงเรียน จะมีการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
เกี่ยวกับ NLCS International
NLCS International คือเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติที่มุ่งมั่นในการมอบการศึกษาคุณภาพสูง โดยเน้นในเรื่องของความเข้มข้นทางวิชาการ นวัตกรรม และความเป็นพลเมืองของโลก ผ่านการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน และคุณภาพการสอนที่เป็นเลิศ โรงเรียนในเครือ NLCS International จึงช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะและความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต
หัวใจสำคัญของทุกโรงเรียนในเครือ NLCS คือวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่มีร่วมกัน และความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการปลูกฝังความรักในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน แต่ละโรงเรียนดำเนินงานภายใต้ชุดคุณค่าที่ตั้งอยู่บนความเชื่อร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของปรัชญาอันโดดเด่นของ North London Collegiate School
NLCS International ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนในเครือ เพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องและสะท้อนถึงเป้าหมายและคุณค่าของ NLCS ผ่านการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง การติดตามผล และการประกันคุณภาพ ในการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น NLCS International มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ผสานความมุ่งมั่นทางวิชาการเข้ากับการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการรู้จัก เข้าใจ สนับสนุน และเห็นคุณค่าในฐานะปัจเจกบุคคล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับ VLC Group
VLC Group เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต บริหารงานโดยครอบครัวจิรายุส ซึ่งเป็นเจ้าของเครือ Merlin Phuket Hotels and Resorts พอร์ตโฟลิโอด้านโรงแรมและการบริการของเครือประกอบด้วย Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach, Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort, Le Méridien Khao Lak Resort & Spa, Khaolak Merlin Resort และ Phuket Merlin Hotel ในส่วนความร่วมมือกันกับ NLCS International ทาง VLC Group กำลังเป็นผู้นำในการพัฒนา NLCS Phuket ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระยะยาวในการสนับสนุนการเติบโตของภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับครอบครัว การศึกษา และการพัฒนาชุมชน