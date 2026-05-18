กทม. รับหนังสือร้องเรียน “ทางเดินริมเจ้าพระยา บางพลัด” พร้อมทบทวน-รับฟังทุกฝ่าย ย้ำพัฒนาเมืองประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด

(18 พ.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอคัดค้านและขอให้ยกเลิก "โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางพลัด" หรือ "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา" เพื่อให้สอดคล้องกับหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จากกลุ่มคัดค้านถนนหลังเขื่อนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ทางเดินบางพลัด เป็นโครงการที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เสนอขึ้นมา ซึ่งตรงเขตบางพลัดมีเขื่อนเจ้าพระยายาวไปถึงนนทบุรี โดยพื้นที่หลังเขื่อนที่ไม่ได้อยู่ในแม่น้ำเป็นพื้นที่สาธารณะ หากมีการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว หรือทางเดินริมน้ำ จะทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะและเกิดประโยชน์ที่ประชาชนใช้สอยได้ สำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีหลายไร่ เข้าใจว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้ว แต่พอลงไปทำจริง ๆ มีประชาชนที่อาจไม่เห็นด้วย รวมถึงอาจมีข้อขัดแย้งเรื่องโฉนดที่ดินกับขอบเขตของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเขื่อนว่าขอบเขตอยู่ตรงไหน เมื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนจะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะ ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ แต่อาจมีบ้านเรือนที่ต้องถูกรื้อย้าย
“จะรับความคิดเห็นและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทำราคากลาง อาจต้องรอผู้บริหารชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง กรุงเทพมหานครพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกคน เพราะทุกโครงการที่ดำเนินการอยากให้ประชาชนมีความสุข และได้รับประโยชน์ คงต้องดูอีกทีว่าที่ผ่านมามีการทำประชาพิจารณ์มากน้อยแค่ไหน มีจุดไหนไหมที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งอันนี้ไม่ใช่โครงการในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เป็นโครงการหลังเขื่อนตลอดแนวยาว 3.5 กิโลเมตร โดยเป็นการนำพื้นที่หลังเขื่อนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะมาพัฒนา ปลูกต้นไม้ และทำเป็นทางเดิน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในตอนท้าย