xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้า ฝากคำอธิษฐาน “ขอให้ประเทศชาติได้สิ่งที่ดีที่สุด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



(18 พ.ค. 69) เวลา 15.25 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานคร “พระพุทธนวราชบพิตร” ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งสุดท้าย ภายหลังลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 17.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะที่ปรึกษา ร่วมสักการะ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า การมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่ได้มีฤกษ์ยามใดเป็นพิเศษ เพียงแค่ต้องมาก่อนเวลา 17.00 น. เพราะหากพ้นจากตำแหน่งแล้ว ตนต้องแลกบัตรเพื่อเข้ามาภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าขอพรเรื่องใด ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตอบว่า
“ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติ ไม่ได้ขอพรให้ตัวเองกลับมา แต่ขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติ หากการกลับมาของเราจะนำสิ่งที่ดีก็ขอให้เกิดขึ้น แต่หากกลับมาแล้วจะเกิดสิ่งที่ไม่ดี ก็อย่าให้เกิดขึ้น”

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งจนถึงวันนี้ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก “ช่วงเวลาที่มีความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็ว”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแรงบันดาลใจในการลงสมัครสมัยที่ 2 ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ระบุว่า แรงบันดาลใจสำคัญมาจากประชาชน การได้เห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือแรงผลักดันสำคัญ หากประชาชนพึงพอใจก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้เดินหน้าทำงานต่อ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดสมัยแรกที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหา “เส้นเลือดใหญ่” ไปมาก ทั้งเรื่องอุโมงค์ระบายน้ำและระบบรถไฟฟ้า แม้ประชาชนอาจไม่เห็นผลชัดเจนในทันที แต่ล้วนเป็นโครงสร้างสำคัญของเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าแก้ปัญหา “เส้นเลือดฝอย” ควบคู่กันไป พร้อมเพิ่ม Productivity (ผลิตภาพ) และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเมืองให้แข็งแกร่ง ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถแข่งขันและยืนหยัดทัดเทียมมหานครต่าง ๆ ของโลกได้ รวมถึงต้องเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังเล่าว่า อีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่ 2 มาจาก “แสนดี” ลูกชาย ที่บอกให้สมัครต่อ ก่อนหัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ต้องเชื่อลูก”

บรรยากาศภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีข้าราชการบางส่วนมารอส่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ บริเวณลานองค์พระ ขณะที่บางส่วนยืนโบกมือลาจากหน้าต่างอาคารศาลาว่าการ โดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้โบกมือตอบกลับอย่างเรียบง่าย

จากนั้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ หลวงปู่มงคลประสาท และศาลเจ้าจีน “เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ” พร้อมพาสื่อมวลชนเข้าชมห้องทำงาน ภายหลังเก็บสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

“ก็เป็นเรื่องปกติของการทำงาน ที่ย่อมมีวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย วันนี้ก็จากไปด้วยความสุข ช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมาเป็น 4 ปีที่สนุกมาก และเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ก็เชื่อว่าหากเราทำงานด้วยความสนุกและความหวัง เวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ก็หวังว่าสิ่งที่ทำลงไปจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อย หากมีสิ่งใดที่ทำแล้วไม่ถูกใจ ก็ต้องขออภัยด้วย ไม่ได้มีความคิดที่จะทำให้ใครเดือดร้อน แต่อยากเห็นเมืองดีขึ้น พัฒนาให้ดีขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกัน รวมถึงขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน ก็เดินหน้าต่อไป ไม่มีอะไร ตอนนี้ก็กลับไปเป็นประชาชนเต็มขั้น แล้วขออนุญาตลาไปแป๊ปนึง ไปงานรับปริญญาน้องแสนดีก่อน แล้วเดี๋ยวจะกลับมาลุยต่ออีกรอบหนึ่ง” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเดินทางออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้า ฝากคำอธิษฐาน “ขอให้ประเทศชาติได้สิ่งที่ดีที่สุด”
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้า ฝากคำอธิษฐาน “ขอให้ประเทศชาติได้สิ่งที่ดีที่สุด”
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้า ฝากคำอธิษฐาน “ขอให้ประเทศชาติได้สิ่งที่ดีที่สุด”
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้า ฝากคำอธิษฐาน “ขอให้ประเทศชาติได้สิ่งที่ดีที่สุด”
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้า ฝากคำอธิษฐาน “ขอให้ประเทศชาติได้สิ่งที่ดีที่สุด”
+13