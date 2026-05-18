ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้า ฝากคำอธิษฐาน “ขอให้ประเทศชาติได้สิ่งที่ดีที่สุด”

(18 พ.ค. 69) เวลา 15.25 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานคร “พระพุทธนวราชบพิตร” ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งสุดท้าย ภายหลังลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 17.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะที่ปรึกษา ร่วมสักการะ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า การมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่ได้มีฤกษ์ยามใดเป็นพิเศษ เพียงแค่ต้องมาก่อนเวลา 17.00 น. เพราะหากพ้นจากตำแหน่งแล้ว ตนต้องแลกบัตรเพื่อเข้ามาภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าขอพรเรื่องใด ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตอบว่า
“ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติ ไม่ได้ขอพรให้ตัวเองกลับมา แต่ขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติ หากการกลับมาของเราจะนำสิ่งที่ดีก็ขอให้เกิดขึ้น แต่หากกลับมาแล้วจะเกิดสิ่งที่ไม่ดี ก็อย่าให้เกิดขึ้น”
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งจนถึงวันนี้ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก “ช่วงเวลาที่มีความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็ว”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแรงบันดาลใจในการลงสมัครสมัยที่ 2 ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ระบุว่า แรงบันดาลใจสำคัญมาจากประชาชน การได้เห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือแรงผลักดันสำคัญ หากประชาชนพึงพอใจก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้เดินหน้าทำงานต่อ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดสมัยแรกที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหา “เส้นเลือดใหญ่” ไปมาก ทั้งเรื่องอุโมงค์ระบายน้ำและระบบรถไฟฟ้า แม้ประชาชนอาจไม่เห็นผลชัดเจนในทันที แต่ล้วนเป็นโครงสร้างสำคัญของเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าแก้ปัญหา “เส้นเลือดฝอย” ควบคู่กันไป พร้อมเพิ่ม Productivity (ผลิตภาพ) และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเมืองให้แข็งแกร่ง ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถแข่งขันและยืนหยัดทัดเทียมมหานครต่าง ๆ ของโลกได้ รวมถึงต้องเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังเล่าว่า อีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่ 2 มาจาก “แสนดี” ลูกชาย ที่บอกให้สมัครต่อ ก่อนหัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ต้องเชื่อลูก”
บรรยากาศภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีข้าราชการบางส่วนมารอส่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ บริเวณลานองค์พระ ขณะที่บางส่วนยืนโบกมือลาจากหน้าต่างอาคารศาลาว่าการ โดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้โบกมือตอบกลับอย่างเรียบง่าย
จากนั้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ หลวงปู่มงคลประสาท และศาลเจ้าจีน “เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ” พร้อมพาสื่อมวลชนเข้าชมห้องทำงาน ภายหลังเก็บสิ่งของเรียบร้อยแล้ว
“ก็เป็นเรื่องปกติของการทำงาน ที่ย่อมมีวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย วันนี้ก็จากไปด้วยความสุข ช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมาเป็น 4 ปีที่สนุกมาก และเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ก็เชื่อว่าหากเราทำงานด้วยความสนุกและความหวัง เวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ก็หวังว่าสิ่งที่ทำลงไปจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อย หากมีสิ่งใดที่ทำแล้วไม่ถูกใจ ก็ต้องขออภัยด้วย ไม่ได้มีความคิดที่จะทำให้ใครเดือดร้อน แต่อยากเห็นเมืองดีขึ้น พัฒนาให้ดีขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกัน รวมถึงขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน ก็เดินหน้าต่อไป ไม่มีอะไร ตอนนี้ก็กลับไปเป็นประชาชนเต็มขั้น แล้วขออนุญาตลาไปแป๊ปนึง ไปงานรับปริญญาน้องแสนดีก่อน แล้วเดี๋ยวจะกลับมาลุยต่ออีกรอบหนึ่ง” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเดินทางออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร