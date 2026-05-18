ปศุสัตว์จับไข่ไก่ลักลอบนำเข้ามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เดินหน้านโยบายปราบสินค้าเกษตรเถื่อน

สุริยะมอบเลขาสรวุฒิ ลุยนโยบายปราบสินค้าเกษตรเถื่อน ล่าสุดปศุสัตว์สกัดจับไข่ไก่เชื้อสงสัยลักลอบนำเข้า 1.8 แสนฟอง มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ตน เร่งขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อนทุกชนิด ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เนื่องจากมีความห่วงใยทั้งด้านความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค ด้านการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์และแมลงศัตรูพืชเข้ามาในประเทศ รวมถึงปกป้องให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิตในประเทศให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาด ตนจึงได้นำข้อสั่งการดังกล่าวของนายสุริยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ประสานและกำชับกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
นายสรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดได้รับรายงานจากนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ว่าชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ได้ร่วมกันตั้งด่านสกัดจับกุมผู้กระทำความผิด โดยเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบรถบรรทุก 12 ล้อ คลุมผ้าใบ บริเวณแยกบ้านเนินดินแดง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงเรียกตรวจสอบและจากการตรวจค้นพบไข่ไก่บรรจุในกล่องกระดาษจำนวนรวม 180,000 ฟอง โดยผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงเอกสารการเคลื่อนย้ายและเอกสารแสดงแหล่งที่มาของไข่ไก่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ พร้อมให้การว่า รับจ้างขนไข่ไก่ ต้นทางจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และจะมีการแจ้งจุดส่งสินค้าอีกครั้งหากเดินทางถึงปลายทาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ได้ตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ไข่ไก่จำนวน 180,000 ฟอง และรถบรรทุก 12 ล้อ 1 คัน พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยยาง เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เก็บตัวอย่างไข่ไก่ของกลางส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.รkชบุรี เพื่อเฝ้าระวังโรคและตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม และจะขยายผลสืบสวนหาแหล่งโรงฟักไข่ไก่ที่ให้ความร่วมมือกับผู้กระทำความผิด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบมาตรฐานโรงฟักไข่ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดต่อไป
นายสรวุฒิ กล่าวในที่สุดว่า หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งผ่าน application DLD 4.0 ตลอด 24 ชั่วโมง