“ชัชชาติ” สั่งแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟอโศก-ดินแดง เล็งยกระดับ-ทำทางลอดป้องกันเหตุซ้ำ

“ชัชชาติ” สั่งรื้อระบบความปลอดภัยจุดตัดรถไฟอโศก-ดินแดงหลังเหตุสลด เล็งแผนระยะยาวทั้งยกระดับทางรถไฟและสร้างอุโมงค์ทางลอด ป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอย
วันนี้ (18 พ.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 206 (บางนา-บางเขน) บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟมักกะสันและแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน เขตราชเทวี โดยระบุว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าว โดยเฉพาะการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เช่น เส้นทแยงเหลือง (Yellow Box) ซึ่งจุดที่เกิดเหตุมีความซับซ้อนสูงเนื่องจากมีถนนคู่ขนานที่รถต้องทะลุไปอีกฝั่งและมีการเปลี่ยนช่องจราจรจากซ้ายไปขวาอย่างกะทันหัน กทม. จึงต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมาย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจร ซึ่งพบว่าบางจุดมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
ตนเองได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งไปทบทวนทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถไฟตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อดูว่าการทำเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ได้ผลหรือไม่ โดยเฉพาะจุดเกิดเหตุนี้ที่มีความซับซ้อนของถนนคู่ขนานที่รถต้องเปลี่ยนเลนตัดกันไปมา ซึ่งเราต้องประสานงานร่วมกับทั้งตำรวจและรถไฟ ทั้งเรื่องผิวจราจรและสัญญาณไฟที่บางจุดมีแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน สำหรับแผนระยะยาวในอดีตเคยมีแนวคิดโครงการยกระดับทางรถไฟแบบเส้นวิภาวดีรังสิตที่ทำสำเร็จไปแล้ว ซึ่งจะช่วยลดจุดตัดได้มาก หรืออาจพิจารณาทำถนนลอดใต้ดินแทน แต่ต้องพิจารณาเรื่องระยะสโลปด้วยเพราะอยู่ใกล้ถนนเพชรบุรี ซึ่งเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องสรุปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาล
นายชัชชาติกล่าวว่าสำหรับการกวดขันวินัยจราจร กทม. จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชน แม้อำนาจการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก แต่ต้องมีการสรุปแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยแนวคิดการแก้ปัญหาทางกายภาพในอดีตเคยมีการพิจารณาทั้งการยกทางรถไฟระดับสูงเหมือนช่วงแจ้งวัฒนะ-หลักสี่ซึ่งช่วยให้จุดตัดน้อยลง หรือการขุดอุโมงค์ทางลอด ซึ่งกรณีก่อสร้างทางลอดนั้นต้องระวังไม่ให้ความชันของทางลาดส่งผลกระทบต่อทางแยกเพชรบุรีที่อยู่ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ กทม. จะนำประเด็นดังกล่าวกลับมาพิจารณาในแผนงานบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพฯ อีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอย