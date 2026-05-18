“ชัชชาติ” ขอบคุณ “อภิสิทธิ์” ให้คะแนน พร้อมจับมือ สก. ทุกพรรคพัฒนา กทม.

“ชัชชาติ” ขอบคุณ “อภิสิทธิ์” ให้คะแนนเกิน 5 ย้ำจุดยืนพร้อมทำงานกับ สก. ทุกพรรคที่ประชาชนเลือก ชี้คู่แข่งเยอะคือบรรยากาศสร้างสรรค์ ช่วยกันนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่คนกรุงเทพฯ เพื่ออนาคตของเมือง
วันนี้ (18 พ.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้คะแนนตนเองมากกว่า 5 คะแนน และ สก. ของพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากทำงานร่วมด้วย ว่า ขอขอบคุณนายอภิสิทธิ์ อย่างที่บอกว่าให้คะแนนตนเองไม่ได้ ต้องฟังคนอื่นและฟังคำติเยอะ ๆ เราพร้อมร่วมงานกับ สก. ทุกคนทุกพรรคเป็นคนเก่งคนดี ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน และ สก. ที่ไม่สังกัดพรรคก็มีดีเยอะ ขอฝากประชาชนช่วยกันคัดเลือก สก. ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานดี ดูแลประชาชนเข้ามาทำงานร่วมกัน อนาคตผู้ว่าฯ กทม. จะเป็นใครก็ตาม คงจะได้ สก. ที่ดี มีคุณภาพมาทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ผู้ว่าฯ กับ สก. แยกกันเลือก จึงไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะต้องมี สก. ในมือ ดีที่สุดคือต้องทำงานร่วมกับ สก. ที่ประชาชนเลือกมาให้ได้
ส่วนคู่แข่งในสนามเลือกตั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาชน และนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ วันก่อนก็ไปลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางด้วยกัน ดีเลยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่การต่อยมวยแต่เป็นการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ให้ประชาชนตัดสินใจยิ่งดีที่มีคนเสนอตัว เห็นมีอดีต ผบช. น. ด้วยก็ดี ท่านน่าจะเข้าใจปัญหาในกรุงเทพฯ ดี
“ดีครับช่วยกัน เป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์ สุดท้ายคนชนะก็อาจจะเอานโยบายของคนที่ได้รับเลือกเข้าไปช่วยก็ได้ เป็นเรื่องในอนาคต เป็นช่วงสำคัญของกรุงเทพฯ ทุกเมืองต้องแข่งขันกันในการดึงดูดนักลงทุนและคนเก่ง ๆ ไว้ หากเราพลาดในช่วง 4 ปีนี้จะทำให้แข่งขันกับเมืองอื่นลำบาก”