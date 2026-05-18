“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 12” ลาสิกขาอย่างงดงาม ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติและปัญญาในโลกยุคดิจิทัล

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่สามเณรในโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 12” ส่งท้ายอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่งดงามตลอด 4 สัปดาห์ ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย รัก เรียน เพียร ให้ ด้วยหัวใจตื่นรู้” ซึ่งมุ่งขัดเกลาสามเณรทั้ง 12 รูปให้เติบโตจากภายในด้วยสติ ปัญญา และคุณธรรม ผ่านการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเข็มทิศของชีวิต ตลอดระยะเวลาการบรรพชาสามเณรได้ซึมซับบทเรียนแห่งการเข้าใจตนเอง เรียนรู้การให้โดยไม่ยึดตนเป็นศูนย์กลาง และใช้ชีวิตอย่างมีสติเท่าทันโลก ภายใต้ความเมตตาของพระพรหมบัณฑิต ในฐานะพระอาจารย์ใหญ่ ผู้ถวายการสอนและติดตามการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด โดยหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของวันลาสิกขา คือการที่ตัวแทนสามเณร 4 รูป ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาที่ได้เรียนรู้จากการบรรพชา ในหัวข้อ “สติสัมปชัญญะ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว รักจักรวาล แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย” เพื่อถ่ายทอดปัญญาธรรมที่ได้รับสู่สาธารณชน เผยให้เห็นความงอกงามจากการเรียนรู้บนเส้นทางธรรมอย่างเด่นชัดและเป็นรูปธรรม
ในโอกาสนี้ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาสและโยมอุปถัมภ์ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และผู้ริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รวมทั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส ตลอดจนคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด และผู้สนับสนุนโครงการ ร่วมอนุโมทนาบุญ ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม (ไร่แสงงาม) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
และในปีนี้โครงการยังได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระพรหมพัชรญาณมุนี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิปัญญาประทีป พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระราชภาวนาวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) วัดไร่เชิญตะวัน พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง มาให้โอวาทแก่สามเณร ซึ่งหลังจบโครงการฯ จะรวบรวมคำสอนจากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย มาเป็นคลังธรรมะขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเนื้อหาหลากหลายภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน ซึ่งสามารถรับชมได้ทั่วโลก ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการยกระดับการเรียนรู้ธรรมะที่ให้เข้าถึงทุกช่วงวัย เข้าถึงใจผู้คนได้อย่างแท้จริง
ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” ได้จัดบรรพชาแก่สามเณรและแม่ชีน้อยรวมแล้วกว่า 154 รูป เพื่อบ่มเพาะเยาวชนต้นแบบที่มีคุณธรรม และส่งต่อหลักธรรมสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการเติบโตเป็นคนดี มีธรรมะเป็นหลักยึด และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองได้จริง ขณะเดียวกัน โครงการยังขยายการสื่อสารธรรมะสู่ผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น ผ่านคอนเทนต์รูปแบบร่วมสมัย โดยเฉพาะคลิปสั้นบน TikTok ช่อง “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” ที่ช่วยให้ธรรมะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายและใกล้ตัวขึ้น อีกทั้งตลอดการออกอากาศในปีนี้ โครงการยังได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ชมทั่วประเทศและทั่วโลก สะท้อนผ่านข้อความร่วมอนุโมทนาบุญและกำลังใจที่ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ยืนยันถึงพลังของธรรมะที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงผู้คนในสังคมได้อย่างชัดเจน
