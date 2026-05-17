‘ชัชชาติ’ ประกาศลาออกผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้! 18 พ.ค. เตรียมบินร่วมงานปริญญา ‘แสนดี’ พร้อมลงสมัครสมัย 2 ในนามอิสระ

“ชัชชาติ” ประกาศลาออก 18 พ.ค. เดินหน้าลงสมัครผู้ว่าฯ สมัย 2 ในนามอิสระทันที พร้อมแสดงความเสียใจเหตุรถไฟชนรถเมล์ ยืนยันวันเลือกตั้งเป็นวันเดิมไม่กระทบงบประมาณ
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงาน City run ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยกล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เมื่อวานที่มีรถไฟชนรถเมล์ และมีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บประมาณ 33 ราย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หลังจากนี้ต้องพยายามหาทางแก้ไข
สำหรับสถานการณ์ที่ไปตรวจเมื่อเช้าเรียบร้อยดี มีการยกรถออกหมดและเคลียร์สภาพการจราจรเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้คงต้องไปหาต่อว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด จริงๆ แล้วจุดตัดทางรถไฟยังคงเป็นจุดที่มีปัญหาอยู่ ในเส้นวิภาวดีรังสิตได้ยกทางรถไฟหมดแล้ว จุดตัดจึงน้อยลง ทั้งช่วงแจ้งวัฒนะและงามวงศ์วาน แต่เส้นที่มาจากทาง จ.ฉะเชิงเทรา เข้ามายังยมราช ยังคงมีจุดตัดรถไฟกับถนนอยู่ประมาณ 18 จุด แม้จะมีเครื่องกั้นระดับหนึ่ง แต่คงต้องไปดูเรื่องของมาตรการให้เข้มข้นขึ้น ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วย
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า วันนี้ได้มีการนัดวิ่งตรวจเมืองซึ่งเป็นการนัดไว้ล่วงหน้าแล้ว และมีคนมาร่วมจำนวนมากจึงไม่ได้ยกเลิก โดยถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าฯ ในสมัยนี้ ส่วนที่มีกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่นั้น สรุปแล้วตนจะลาออกในวันที่ 18 พ.ค. คือวันพรุ่งนี้ เวลา 17.00 น.
ส่วนเหตุผลที่ต้องลาออกนั้น เพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจาก "แสนดี" (บุตรชาย) จะรับปริญญาครั้งสุดท้าย และอยากให้ไปร่วมแสดงความยินดีในช่วงปลายสัปดาห์พอดีจึงจำเป็นต้องเดินทาง ซึ่งจริงๆ แล้วตนจะหมดวาระในวันที่ 21 พ.ค. หากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อน ก็จะมีเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทน ซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมา ตนจึงตัดสินใจลาออกและประกาศลงสมัครผู้ว่าฯ สมัยที่ 2 ให้ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียง
สรุปประเด็นสำคัญได้ 3 ข้อ คือ:
ลาออกวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. เวลา 17.00 น.
ลงสมัครรับเลือกตั้งต่อในนามอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ยืนยันทำงานให้กับทุกคนเหมือนเดิม
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ สก. เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้น ความจริงแล้วได้คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องระบุว่า วันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกัน เพราะวันวาระห่างกันเพียง 3 วัน จึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้อง โดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ทั้งนี้ การวิ่งตรวจเมืองในวันนี้มีรองผู้ว่าฯ กทม. มาร่วมหลายคน ทั้ง นายวิศณุ ทรัพย์สมพล และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ ส่วน รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช์ (อาจารย์แก้ว) มาร่วมไม่ไหวเนื่องจากอยู่สแตนบายที่หน้างานอุบัติเหตุจนดึกเมื่อคืนนี้