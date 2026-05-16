กทม. เปิดเบอร์ตรง เช็กรายชื่อผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 บางนา-บางเขน เร่งเคลียร์พื้นที่คืนผิวจราจรภายในคืนนี้

(16 พ.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณถนนอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เขตราชเทวี โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมชี้แจงสถานการณ์
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ หากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่โดยสารรถเมล์สาย 206 (บางนา-บางเขน) และยังไม่สามารถติดต่อได้ หรือยังไม่เดินทางกลับถึงบ้าน สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและประสานงานตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตราชเทวี ดังนี้
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี โทร. 08 1336 0935
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี (คนที่ 1) โทร. 08 1258 1960
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี (คนที่ 2) โทร. 06 3935 5369
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี โทร. 06 3918 7654
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อขบวนรถขนส่งสินค้า หมายเลข 2126 เส้นทางแหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ชนกับรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. สาย 206 บริเวณแยกอโศก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 32 ราย
ทั้งนี้ ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานดำเนินการเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากพื้นที่ได้ โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมรถเครนไว้พร้อมสนับสนุน ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมหัวลากไว้เรียบร้อยเช่นกัน คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนผิวจราจรให้ประชาชนได้ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากนี้
สำหรับสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุ พบว่าเป็นบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ใช้ระบบเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลดเครื่องกั้นลงได้ เนื่องจากมีรถติดค้างอยู่บนทางตัด ซึ่งตามปกติจะไม่อนุญาตให้มีรถหยุดหรือจอดในระยะข้างละ 5 เมตรจากแนวทางรถไฟ ประกอบกับขบวนรถสินค้า หมายเลข 2126 ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและไม่สามารถหยุดขบวนได้ทัน จึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ในส่วนของการสอบสวนหลังเกิดเหตุ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากระบบบันทึกความเร็วของขบวนรถ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
ขณะที่รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ซึ่งประสบเหตุในครั้งนี้ เป็นรถที่วิ่งตามสภาพการจราจรปกติก่อนเข้าสู่จุดตัดทางรถไฟใกล้แยกอโศก โดย ขสมก. จะดำเนินการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและครอบครัวอย่างเต็มที่ต่อไป
