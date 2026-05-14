สจล. จับมือยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมป้องกันเกาหลีใต้ เสริมเขี้ยวเล็บเทคโนโลยีทางทหารของไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท LIG Defense & Aerospace Co., Ltd. แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เปิดศักราชความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสารขั้นสูง ท่ามกลางบริบทที่ไทยเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศอย่างจริงจัง
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ฮยอน ซู ลี ประธานบริษัท LIG Defense & Aerospace ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่าย และนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะสักขีพยาน
หัวใจสำคัญของความตกลงครั้งนี้คือการสนับสนุนโครงการเรือฟริเกตลำดับที่ 2 ของกองทัพเรือไทย หนึ่งในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงสุดของประเทศ ความร่วมมือนี้มุ่งเร่งกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศ ลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ และสร้างฐานวิศวกรที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะยาว
ภายใต้กรอบ MOU ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกันใน 3 แกนหลัก ได้แก่ โครงการฝึกอบรมบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึก โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากล
“ความตกลงนี้เป็นมากกว่าความร่วมมือทางวิชาการวางรากฐานสำหรับการพัฒนากำลังคนที่พร้อมรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต และเชื่อมช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม” รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
“การเสริมสร้างขีดความสามารถในประเทศไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือรากฐานของความมั่นคงทางเทคโนโลยีและความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมในระยะยาว” ดร.ฮยอน ซู ลี ประธาน LIG Defense & Aerospace
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาค โดยมี สจล. ทำหน้าที่เป็นแกนหลักด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อแปลงองค์ความรู้ระดับโลกให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในภาคการป้องกันประเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์