สร้างเสร็จแล้ว 100% 'พิษณุเวช กำแพงเพชร' ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับพรีเมี่ยมในภาคเหนือตอนล่าง เปิดให้บริการ 1 มิ.ย. 69 นี้

14 พฤษภาคม 69, กำแพงเพชร - บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC Group) ประกาศดีเดย์เปิดตัว "พิษณุเวช กำแพงเพชร" ชูแนวคิด "อุ่นใจ ใกล้บ้าน" มุ่งหวังให้เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยการรักษาใกล้บ้าน ด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาในเมืองใหญ่ พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดผ่านการจ้างงานบุคลากรท้องถิ่น หนุนโครงการของเครือ “การพาคนกลับบ้าน” ให้พนักงานได้ทำงานใกล้บ้านดูแลครอบครัวใกล้ชิด
นายแพทย์วีรพล ราชคำ รักษาการผู้อำนวยการ กล่าวว่า “พิษณุเวช กำแพงเพชร มีมาตรฐานการรักษาของ PRINC Group ภายใต้โมเดล Hub & Spoke โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก (Hub) มีศูนย์การแพทย์ระดับสูงของเครือข่าย ช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ผ่านบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรครอบคลุมคลินิกหลัก ได้แก่ สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม พร้อมทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และบริการสำคัญที่รองรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งห้องฉุกเฉิน (ER) ห้องผ่าตัด (OR) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ห้องคลอด (Nursery) และกายภาพบำบัด เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่การรักษาเบื้องต้นจนถึงกรณีที่มีความซับซ้อน โดยผู้ป่วยสามารถเริ่มต้นการรักษาได้ใกล้บ้านในราคาที่เข้าถึงได้ และหากมีความจำเป็นยังสามารถส่งต่อเพื่อรับการรักษาขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาใช้ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย การคัดกรองความเสี่ยง และการแจ้งเตือนในผู้ป่วยวิกฤต เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการตัดสินใจของทีมแพทย์ พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายโรงพยาบาลแบบ Real-time”
“การเปิดโรงพยาบาลในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพครั้งใหญ่ให้กับคนในพื้นที่ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานสนับสนุน และบริการด้านต่างๆ ผ่านโครงการ “พาคนกลับบ้าน” ของ PRINC Group โดยคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างอัตราการจ้างงานคนในพื้นที่และพาคนกลับบ้านเกิด 200 คน ซึ่งเป็นการช่วยดึงคนเก่งกลับมาทำงานใกล้บ้าน รวมถึงกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในบริเวณรอบโรงพยาบาล ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรมีความคึกคักและเติบโตอย่างต่อเนื่อง”
อย่างไรก็ตาม “พิษณุเวช กำแพงเพชร” เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง 59 เตียง บนพื้นที่ 11 ไร่ ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 19 ของ PRINC Group กำหนดเปิดให้บริการ 1 มิถุนายน 2569 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก: พิษณุเวชกำแพงเพชร www.facebook.com/pitsanuvejkamphaengphet