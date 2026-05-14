“คอนเน็กซ์อีดี” ปั้นผู้นำการศึกษาใหม่กว่า 2,000 คน เสริม 3 ทักษะยุค AI ให้พาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อน

ในวันที่ AI กำลังเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ บทบาทของ “ผู้นำการศึกษา” ก็ไม่อาจยึดติดกับรูปแบบเดิมอีกต่อไป เพราะการพัฒนาโรงเรียนในวันนี้ ไม่ได้ต้องการเพียงผู้บริหารที่เก่ง แต่ต้องการ “ผู้ร่วมเปลี่ยนแปลง” ที่เข้าใจคน เข้าใจบริบท และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนได้ นี่คือแนวคิดสำคัญของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ในการพัฒนา School Partner ให้ก้าวเป็นพลังผู้นำคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความคิด ทักษะ และความมุ่งมั่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
“Leadership for Future” หลักสูตรเสริมแกร่ง School Partner ผู้นำคนรุ่นใหม่
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เห็นถึงความสำคัญของหัวใจการพัฒนา School Partner ที่ไม่ใช่เพียงการเติมองค์ความรู้ แต่คือการสร้าง “วิธีคิดของผู้นำ” ที่พร้อมทำงานกับผู้คน เข้าใจปัญหาอย่างเป็นระบบ และเลือกใช้เครื่องมือใหม่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทจริงของแต่ละโรงเรียน ผ่านหลักสูตร “Leadership for Future” โดยอาจารย์อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะสำคัญใน 3 มิติ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่อย่างมีเป้าหมาย ฝึกคิดเชิงระบบ ทักษะผู้นำและเข้าใจผู้คน เพื่อให้ School Partner สามารถทำงานเคียงข้างผู้อำนวยการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดทักษะเหล่านี้กลับไปสร้างคุณค่าในองค์กรของตนเอง โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น
• EP.1: เทคนิคการสร้างความสำเร็จในยุค AI
เปิดมุมมอง School Partner รู้ทันโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปจาก AI และใช้องค์ความรู้ด้าน AI อย่างมีเป้าหมาย ปรับใช้กับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ผ่านการสร้าง Growth Mindset และ Outward Mindset ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
• EP.2: ทักษะการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความสำเร็จ
เสริมทักษะการชวนคิด วิเคราะห์ปัญหา และนำไปสู่การส่งเสริมความพร้อมของผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านแนวทางการแก้ปัญหา 2 แนวทาง คือ การช่วยคิดและชวนคิด พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงตามบริบทของโรงเรียนประกอบ เพื่อให้ School Partner เข้าใจโจทย์จริงของแต่ละโรงเรียน และร่วมออกแบบแนวทางพัฒนาได้ตรงจุด
• EP.3: เทคนิคการจูงใจให้พร้อมเปลี่ยนแปลง
เสริมเทคนิคการเข้าใจสาเหตุของความไม่พร้อมและแรงต้าน พร้อมสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจผ่านทฤษฎีลำดับความต้องการ Maslow’s Concept 5 ระดับ เพื่อเปลี่ยนสร้างแรงผลักดัน อันนำไปสู่ความร่วมมือ เพื่อให้ School Partner ได้ช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนให้สำเร็จจริง
จากพนักงานจิตอาสาสู่พลังผู้นำทั่วประเทศ
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวถึงความสำคัญของ School Partner ที่กำลังเติบโต ถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ผ่านความร่วมมือของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) โดยปัจจุบัน มี School Partner ภาคเอกชนกว่า 2,145 คน ศึกษานิเทศก์อีก 255 คน จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมดูแลโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ขณะที่ผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งรอบถ่ายทอดสดและ E-Learning รวมแล้วกว่า 1,000 คน สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาโรงเรียนในยุคใหม่ ไม่อาจขับเคลื่อนด้วยคนเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยพลังของผู้คนที่พร้อมเข้าใจบริบท และร่วมลงมือเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
การเป็น School Partner จึงไม่ใช่เพียงจิตอาสาเข้าไปช่วยโรงเรียน แต่คือโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับการเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในการผลักดันโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ เพื่อร่วมยกระดับอนาคตการศึกษาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน