เอไอทีเปิดตัว “AITSPIN” พลิกโฉมการศึกษาเชิงวิชาชีพสำหรับยุค AI

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Asian Institute of Technology (AIT) ประกาศเปิดตัว สำนักวิชาปัญญาเชิงวิชาชีพแห่งสถาบันเอไอที (The AIT School of Professional Intelligence - AITSPIN) ซึ่งจะให้บริการบัณฑิตศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพ ผู้นำองค์กร และภาคธุรกิจ ให้สามารถปรับตัวและเติบโตได้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
พิธีเปิด AITSPIN ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ดร. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสภาสถาบันเอไอที, ศาสตราจารย์ ดร. ไผ่-ฉี ลี อธิการบดีเอไอที และ ศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย Founding Executive Director ของ AITSPIN เข้าร่วมในพิธี
ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษที่ผ่านมา เอไอทีได้ผลิตวิศวกร นักบริหาร นักนวัตกรรม และผู้นำเชิงนโยบายจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย การเปิดตัว AITSPIN จึงนับเป็นการต่อยอดพันธกิจของเอไอทีสู่บริบทใหม่ของการศึกษาในยุคโลกเอไอ ที่การเรียนรู้ไม่อาจแยกออกจากการทำงานและชีวิตนอกห้องเรียนอีกต่อไป
ในยุคที่ความรู้และทักษะทางวิชาชีพเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รายงานของ World Economic Forum คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 ทักษะหลักในตลาดแรงงานถึงร้อยละ 39 จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ในประเทศไทยเองนั้น World Economic Forum รายงานว่า ร้อยละ 62 ของนายจ้างประสบความยากลำบากในการดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะมาสู่อุตสาหกรรมของตน โดยเฉพาะทักษะด้าน AI
ดังนั้น การศึกษาที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะใหม่สำหรับอนาคตของหลักสูตร AITSPIN จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น เป็นคำตอบเชิงยุทธศาสตร์ของเอไอทีต่อความท้าทายดังกล่าว
“ยุค AI กำลังสร้างสัญญาประชาคมใหม่ทางด้านการศึกษา ที่การเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อสำเร็จการศึกษาในวัยเรียน แต่การเรียนรู้ต้องดำเนินต่อเนื่องตลอดชีวิตการทำงาน AITSPIN จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักวิชาชีพสามารถเรียนรู้ ปรับตัว และสร้างตัวตนใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นทุกวัน”
ในระยะแรก AITSPIN จะเริ่มต้นด้วยหลักสูตร AIT Professional Master’s Degree ที่ประกอบด้วย 36 หน่วยกิต ออกแบบสำหรับนักวิชาชีพในวัยทำงาน บัณฑิตรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการเสียโอกาสการทำงาน โดยการลาออกมาเรียนเต็มเวลา ตลอดจนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือภาคธุรกิจที่สังกัด หลักสูตรของ AITSPIN ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ หมวดวิชาแกนด้าน Human & AI Literacy จำนวน 15 หน่วยกิต หมวดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำนวน 15 หน่วยกิต และ โครงงาน Capstone ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอีกจำนวน 6 หน่วยกิต
เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรคือการพัฒนา Professional Intelligence หรือ “ปัญญาเชิงวิชาชีพ” ซึ่งหมายถึงความสามารถในการผสานความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะทาง วิจารณญาณของมนุษย์ ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม ความสามารถด้านนวัตกรรม และสมรรถนะในการใช้ AI เพื่อให้ผู้เรียนยังมีสมรรถนะในการเรียนรู้ในขณะทำงาน มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในโลกการทำงานยุคใหม่
หลักสูตรของ AITSPIN ยังขับเคลื่อนด้วยกรอบแนวคิด AITSPIN Resilience Pentagon (ปัญจสมรรถนะแห่งความยืดหยุ่น) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ AI Literacy (ความรู้เท่าทัน AI), Data Reasoning (การให้เหตุผลด้วยข้อมูล), Entrepreneurship (ความเป็นผู้ประกอบการ), Global Connectivity (การเชื่อมโยงระดับโลก), และ Sustainability (ความยั่งยืน) โดยสมรรถนะทั้งห้านี้ถูกออกแบบให้เป็นรากฐานของนักวิชาชีพแห่งอนาคต ที่ต้องมีมากกว่าความสามารถทางเทคนิคในการสร้างเนื้อหาด้วยเอไอเพียงอย่างเดียว
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ AITSPIN คือรูปแบบการเรียนรู้แบบ AIT Shared Classroom HyFlex ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนของเอไอทีแบบสด ร่วมกับคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นได้จากทุกที่ ขณะเดียวกัน หากมีภาระงานหรือข้อจำกัดด้านเวลา ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ย้อนหลังผ่านชั้นเรียนที่บันทึกไว้ได้ รูปแบบนี้จึงผสานคุณค่าของการสอนจริงโดยคณาจารย์ เข้ากับความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน
หลักการสำคัญของ AITSPIN คือ “หนึ่งห้องเรียน สองรูปแบบการเข้าถึง มาตรฐานเดียวกัน” โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีทั้งความเข้มแข็งทางวิชาการ ความยืดหยุ่นเชิงปฏิบัติ และการเชื่อมโยงกับโลกการทำงานจริง ผ่านคณาจารย์ของเอไอทีและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากภาคอุตสาหกรรม
AITSPIN เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยมีกำหนดเปิดรับผู้เรียนรุ่นแรกในภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2569
นอกจากความยืดหยุ่นด้านการเรียนรู้แล้ว AITSPIN ยังมุ่งทำให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูงเข้าถึงได้มากขึ้น โดยมีค่าเล่าเรียนรวมโดยประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมระบบทยอยชำระค่าเล่าเรียนตามจำนวนหน่วยกิต และสามารถขยายระยะเวลาการเรียนได้สูงสุดถึง 5 ปี ทั้งนี้ ความสามารถในการเข้าถึงได้มากขึ้นเกิดจากการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มิใช่จากการลดมาตรฐานทางวิชาการ
ในระยะยาว AITSPIN มีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่ระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตลอดชีวิต ผู้บริหาร ทีมงาน และองค์กร ผ่านหลักสูตรระดับปริญญา หลักสูตรระยะสั้น และรูปแบบการเรียนรู้แบบ modular ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกการทำงานยุคใหม่