“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงพักพระกรณียกิจ 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูพระอนามัย

สำนักงานเลขานุการฯ ออกประกาศ สมเด็จพระสังฆราชทรงพักพระกรณียกิจเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อพักฟื้นพระอนามัย หลังทรงมีพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ตามคำแนะนำของคณะแพทย์
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ.2569 โดยระบุว่า ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัย ณ โรงพยาบาลศิริราช จากพระอาการปวดบริเวณพระปฤษฎางค์ (หลัง) ขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
คณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้ว แต่เนื่องด้วยพระชนมายุเจริญถึง ๙๙ พรรษา คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นเวลา 2 เดือน โดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะ ยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณี ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูพระอนามัย และหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานาน จนกว่าพระอาการจะเป็นปกติ
อนึ่ง ได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเห็นชอบ ทั้งนี้ มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์ และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมา ณ โอกาสนี้