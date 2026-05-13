วันครอบครัวสากล: เมื่อ “ครอบครัว” คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการเติบโต

วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันครอบครัวสากล” (International Day of Families) เพื่อย้ำถึงบทบาทสำคัญของครอบครัวในฐานะรากฐานของสังคม และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น เข้มแข็ง และมีคุณภาพ
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด “ครอบครัว” ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมความคิด ความรู้สึก และตัวตนของมนุษย์ สำหรับเด็กคนหนึ่ง ครอบครัวไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่คือ “พื้นที่ปลอดภัย” ที่เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคง
ทั้งนี้ เนื่องในวันครอบครัวสากล มูลนิธิเด็กโสสะฯ เชื่อว่า “ครอบครัว” ไม่ได้มีบทบาทเพียงการดูแล แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญของการเรียนรู้ ที่ช่วยเปิดโลกและพัฒนาเด็กในทุกมิติ
การเติบโตของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน แต่ยังเกิดจากประสบการณ์รอบตัว โดยเฉพาะ “ช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ร่วมกับคนในครอบครัว” ซึ่งช่วยเสริมทั้งทักษะชีวิต ความมั่นใจ และความสัมพันธ์
น้องโสสะขอแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ ดังนี้
1. ทัศนศึกษา
คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูก ๆ ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกและกระตุ้นความสนใจของลูก ผ่านประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในห้องเรียน พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้พูดคุยและสร้างความทรงจำร่วมกัน
2. กิจกรรมกีฬา
การชวนลูกเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายร่วมกัน ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ได้สอนเรื่องการทำงานเป็นทีม ความมีวินัย และการรู้แพ้รู้ชนะอย่างมีน้ำใจ
3. โครงการจิตอาสา
คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เช่น การช่วยเหลือสังคม หรือดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และสอนให้ลูกรู้จักการแบ่งปันและเห็นคุณค่าของผู้อื่น
4. การเรียนรู้ผ่านการเดินทาง
การพาลูกไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น แคมป์ปิ้ง หรือท่องเที่ยวธรรมชาติ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การปรับตัว เปิดรับประสบการณ์ใหม่ และใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวอย่างมีคุณภาพ
“ครอบครัว” คือพื้นที่ของการเรียนรู้
มูลนิธิเด็กโสสะฯ นอกจากส่งเสริมการศึกษาในชั้นเรียนสูงสุดตามศักยภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ทัศนศึกษา กีฬา ดนตรี ศิลปะ ค่ายพัฒนาทักษะ และกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เพียงเพิ่มพูนความรู้ แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจ ทักษะทางสังคม และเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “ครอบครัว” ให้เด็กที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตร
