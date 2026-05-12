“วิศวะมหิดล” เชิญร่วมงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2026”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2026” ภายในงานได้เกียรติจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร่วมบรรยายพิเศษ “Beyond Boundaries: วิศวกรรมไร้ขีดจำกัด” จุดประกายวิศวกรรุ่นใหม่สู่การสร้าง Real World Impact
วันนี้ (12 พ.ค.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2026 : Capstone Project Presentation” เวทีนำเสนอสุดยอดโครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริง ตอบโจทย์สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Beyond
Boundaries: วิศวกรรมไร้ขีดจำกัด” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่
งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานผ่านวีดิทัศน์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ กล่าวว่า Mahidol Engineering Maker Expo 2026 เป็นเวที
สำคัญที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ได้แสดงศักยภาพผ่านโครงงาน Capstone Project ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในโลกจริง พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความ
ร่วมมือสู่การพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์
ภายในงานมีการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมทั้งในรูปแบบ Pitching บนเวที และ Poster Presentation จาก
นักศึกษาหลากหลายสาขา ครอบคลุมด้านวิศวกรรมการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอาหาร สุขภาพ และ Smart Industry โดยมีผลงานเด่น อาทิ “MEASA” เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารพิษ จากการเผาผลาญแอลกอฮอล์แบบเรียลไทม์ผ่านแผ่นแปะอัจฉริยะ ระบบ “JITSPELL” เทคโนโลยี Brain-Computer Interface ส าหรับช่วยผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดด้านการเคลื่อนไหวให้กลับมาสื่อสารได้อีกครั้ง รวมถึงระบบควบคุมแขนกลด้วยค าสั่งเสียงผ่านเทคโนโลยี AI และ Large Language Model (LLM)
นอกจากนี้ ยังมีผลงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิต เช่น ระบบสื่อสารฉุกเฉิน AQUA ส าหรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันใช้แล้ว ระบบวิเคราะห์น้ าหนักอัจฉริยะส าหรับไข่ผ าด้วยเทคโนโลยี IoT และวีลแชร์อัตโนมัติอเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของนักศึกษาวิศวะมหิดลในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้าง “Real World Impact” อย่างแท้จริง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจด้านมุมมองชีวิตหลังการสำเร็จการศึกษา” โดย คุณกฤษณ์ จันทโนทก อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า โดย ดร.ธ ารงเกียรติ อุทัยสาง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งาน Mahidol Engineering Maker Expo 2026 จึงนับเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทย
ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับโลก ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเปิดโลกแห่งนวัตกรรม เติมไอเดีย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของวิศวกรรุ่นใหม่ ภายในงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2026” ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569