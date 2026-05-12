สมาคมหนังสือพิมพ์ฯ มอบรางวัล “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสื่อฯ การศึกษา สังคม และประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อีกหนึ่งบทพิสูจน์คอนเทนต์สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยยาวนานกว่าทศวรรษ...สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเกียรติยศ “องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน การศึกษา สังคม และประเทศ” ประจำปี 2569 ให้แก่ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งริเริ่มโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนไทย ผ่านประสบการณ์การบรรพชา เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนถ่ายทอดหลักธรรมให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง จากเยาวชนสู่ครอบครัว สังคมไทย และผู้ชมทั่วโลก เพื่อให้น้อมนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม


โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เกิดขึ้นจากแนวคิดและความตั้งใจของ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่มุ่งสืบทอดพระธรรมคำสอนอันล้ำค่า ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมให้เจริญงอกงาม โดยรายการเรียลลิตี้ธรรมะ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” ถ่ายทอดเรื่องราวตลอดระยะเวลา 31 วันของการบรรพชา เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับสามเณร ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องเรียลลิตี ทรูวิชั่นส์ ช่องเรียลลิตี เอชดี ทรูวิชั่นส์ แอปพลิเคชัน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ทรูไอดี และทรูวิชั่นส์ นาว อีกทั้งออกอากาศช่วงไฮไลต์ประจำวัน ทางช่องทรูโฟร์ยู (True4U) ดิจิตอลฟรีทีวี ช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ที่เปิดเป็นฟรีทูแอร์ให้ทั่วประเทศ สามารถรับชมรายการผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณระบบอื่นๆ อีกด้วย


สำหรับปีนี้ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสืบสานเจตนารมณ์ในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสด ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย รัก เรียน เพียร ให้ ด้วยหัวใจตื่นรู้” เพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตจากภายในด้วยสติ ปัญญา คุณธรรม และหัวใจแห่งการให้ ผ่านการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปกครองตนและดำเนินชีวิตตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม หรือไร่แสงงาม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมหนังสือพิมพ์ฯ มอบรางวัล “สามเณรปลูกปัญญาธรรม” องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสื่อฯ การศึกษา สังคม และประเทศ
