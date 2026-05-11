“ข่าวดี รีบสมัครด่วน” กยศ. ขยายเวลารับสมัครสถานศึกษาต้นแบบด้านจิตสาธารณะ เพื่อรับรางวัลเชิดชูคนดี กยศ. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เดินหน้าส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “เชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2569” เฟ้นหาผู้กู้ยืมและสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตสาธารณะ โดยล่าสุดได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมได้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
ขณะนี้ กยศ. ได้ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้กิจกรรม “เชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2569” ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีผลงานด้านการทำจิตสาธารณะ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กยศ. จะดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 12 แห่ง เพื่อรับรางวัล โดยจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของ กยศ. ทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมวินัยทางการเงินในการชำระหนี้คืน ตลอดจนการปลูกฝังจิตสาธารณะและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสทำความดี เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
กยศ. จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2569” ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th