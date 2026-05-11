ศ.เอนก กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการอบรมหลักสูตร RUSH ระยะที่ 2 นำร่องภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก มุ่งยกระดับงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์จริง
พิษณุโลก – สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนโครงการการพัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพและจรรยาบรรณด้านการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จด้วยการจัดการอบรม หลักสูตร RUSH ระยะที่ 2 (The Research Utilizations Program for Social Sciences and Humanities Phase II) ขึ้นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยในงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของภูมิภาค และเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากส่วนกลางในกรุงเทพฯ
หลักสูตร RUSH นับเป็น "หลักสูตรริเริ่มของไทย" ที่มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันและต่อยอดงานวิจัยเบื้องต้นในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กลายเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในมิติต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย ชุมชน และพาณิชย์
การจัดการอบรมที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมนำร่องในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับและขยายผลให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เกิด กลไก Dialogue ที่จะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยระดับปรมาจารย์ นักวิจัยที่พร้อมต่อยอด และผู้ใช้ประโยชน์เข้าด้วยกัน
สำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ได้รับเกียรติจาก นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พร้อมด้วย ผศ. ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีไฮไลต์สำคัญคือการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มาร่วมเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย
โดยท่านได้ฝากวาทะสำคัญในการพลิกโฉมวงการวิจัยไทยไว้ว่า:
"ผมอยากจะให้คนไทยทั้งประเทศเป็นนักวิจัย เป็น Researching Nation คือทุกคนไม่ว่าทำอาชีพอะไรรีเสิร์ชหมด... เราต้องฝึกคิดถอยหลัง คือคิดว่ามันมีโอกาสอะไรให้แก่ประเทศชาติ มันมีชัยชนะอะไรรออยู่เบื้องหน้าสำหรับประเทศชาติ... แล้วมาทำถอยหลังว่าเราจะสร้างศาสตร์ สร้างวิชาการบางอย่าง"
พร้อมกันนี้ ท่านยังได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนกรอบความคิดของนักวิจัย จากการมุ่งเน้นแต่ปัญหา สู่การมองหาโอกาสเพื่อพัฒนาความสำเร็จว่า:
"ต้องปรุงแต่งให้เห็นความสำเร็จ เห็นโอกาส แทนที่จะไปปรุงแต่งให้เห็นเป็นปัญหา... ผมเห็นชีวิตเป็นโอกาสเสมอ และผมรู้ว่ามันมีปัญหา แต่ผมไม่มองปัญหา ผมคิดเป็นโอกาส"
ดร.เอนก กล่าว
สำหรับการอบรมหลักสูตร RUSH ระยะที่ 2 มีกำหนดจัดการอบรมทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2
ตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นผ่านโมดูลสำคัญต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ได้แก่ การประยุกต์ใช้และจริยธรรมการวิจัย, การพัฒนาโจทย์และไอเดียด้วยเครื่องมือสมัยใหม่, การพัฒนาการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางสังคม และการสื่อสารงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ
เป้าหมายสูงสุดของการอบรมในครั้งนี้ คือการให้ผู้เข้าร่วมสามารถ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ 7 กลุ่มเรื่องสำคัญของ วช. ได้แก่ กลุ่มเรื่องพัฒนาสังคมคุณธรรม, เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน, สังคมไทยไร้ความรุนแรง, ความปลอดภัยทางถนน, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ และการพัฒนาต่อยอดผลงานด้านศิลปกรรม
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแบบ On-site ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเวลาอีก 1 เดือนในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยมีทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด
ก่อนจะก้าวเข้าสู่รอบ "PitchPro" เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและร่วมพัฒนาประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป