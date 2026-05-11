กทม. เผยยอดประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสะสมกว่า 7.7 แสนคน ย้ำ วันที่ 12 พ.ค. นี้ เข้ากราบฯ ได้ถึง 12.00 น.

วันนี้ (11 พ.ค. 69) กรุงเทพมหานคร สรุปภาพรวมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 69 เวลา 21.00 น. ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยในวันดังกล่าว มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ จำนวน 1,379 คน ทำให้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68 รวม 778,463 คน ขณะเดียวกัน มียอดสะสมการให้บริการด้านอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68 ดังนี้ ยืม-คืนเครื่องแต่งกาย รวม 42,630 คน ใช้บริการวีลแชร์ 11,430 คน ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า 32,095 คน ใช้บริการทางการแพทย์ 21,996 คน และมีชาวต่างชาติใช้บริการข้อมูลภาษาต่างประเทศ สะสมรวม 30,150 คน
ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 12 พ.ค. 69 จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2569 สำนักพระราชวังจึงกำหนดช่วงเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จะปิดเวลา 11.00 น.