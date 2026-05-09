NSM จับมือ สมาคมวิทย์ฯ ส่ง 8 ทีมเยาวชนไทยเข้าแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2026 ที่สหรัฐอเมริกา 9 - 15 พ.ค.นี้ ชวนคนไทยให้กำลังใจ

NSM และสมาคมวิทย์ฯ ส่ง 8 ทีมเยาวชนไทยบินลัดฟ้าสู่อเมริกา ร่วมประชันไอเดียบนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนประเทศให้คว้าชัยกลับมา
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและส่งเยาวชนไทยที่จะเดินทางไปร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ REGENERON ISEF 2026 (Regeneron International Science and Engineering Fair) เวทีแข่งขันวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรวบรวมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลกมาประชันความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2569 ณ เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบรรยากาศการเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น ขณะเดียวกัน ที่ท่าอากาศยานนานาเชียงใหม่ยังมีเจ้าหน้าที่ NSM อีกส่วนหนึ่งได้ออกเดินทางไปให้กำลังใจเยาวชนในงานนี้เดียวกันนี้อีกด้วย
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า สำหรับปีนี้ กระทรวง อว. โดย NSM และสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกเยาวชนจำนวน 8 ทีม ได้แก่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย จำนวน 1 ทีม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ จำนวน 2 ทีม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ทีม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมประชันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในเวทีระดับโลกครั้งนี้
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า การส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมเวที REGENERON ISEF 2026 ไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระดับสากล แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และการวิจัย ที่กระทรวง อว.โดย NSM ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม การที่เยาวชนไทยได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการผลักดันเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต และเป็นตัวแทนที่ภาคภูมิใจของประเทศไทยในสายตานานาชาติ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยในครั้งนี้ด้วย
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและส่งกำลังให้กับทีมเยาวชนไทยในการแข่งขันฯ ได้ที่ เพจ FB: NSM Thailand และติดตามการถ่ายทอดสดงาน พิธีเปิด Opening Ceremony ในวันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. (เวลาประเทศไทย) ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=VUSrVUKZbT0