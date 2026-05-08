ม.หอการค้าไทย เปิดตัว “UTCC Tutor 2026” Unpack Your Dreams ผนึก ศธ.–ภาคธุรกิจ ติวฟรี TGAT–TPAT–A-LEVEL 39 จังหวัดทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดตัว “UTCC Tutor 2026” Unpack Your Dreams ผนึก ศธ.–ภาคธุรกิจ ติวฟรี TGAT–TPAT–A-LEVEL 39 จังหวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ ห้อง Event Lab อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “UTCC Tutor ติวทั่วไทย พิชิตมหาลัยในฝัน 2026” ภายใต้แนวคิด “Unpack Your Dreams – เปิดแฟ้มความรู้ ปลดล็อก มหา’ลัยในฝัน” เดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ผ่านกิจกรรมติวเข้มและแนะแนวการศึกษาต่อ ที่มุ่งสร้างทั้งความพร้อมทางวิชาการและแรงบันดาลใจสู่อนาคต
โครงการ UTCC Tutor นับเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการได้จัดติวให้นักเรียนไทยมาแล้วกว่า 73,000 คน สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการตอบรับที่เพิ่มขึ้นในทุกปี
สำหรับปี 2026 โครงการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันธมิตรจากภาคธุรกิจและเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ ครอบคลุมการติวใน 2 รูปแบบ ได้แก่
• ติว Onsite ครอบคลุม 39 จังหวัดทั่วประเทศ ในวิชา TGAT1, TGAT2 และ TGAT3
• ติว Online ในวิชา TPAT และ A-LEVEL
ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วม ประกอบด้วย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP คุณจารุพร กำธรนพคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณอิทธิพล คูหะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ กล่าวว่า “การเตรียมความพร้อมของนักเรียนไทยในวันนี้ จำเป็นต้องครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการมองเห็นเส้นทางอนาคตอย่างรอบด้าน โครงการ UTCC Tutor ถือเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างเด็กในเมืองและต่างจังหวัด พร้อมสร้างทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ และความมั่นใจให้กับเยาวชนไทย”
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หอการค้าไทยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคน และการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุด การที่ภาคธุรกิจร่วมสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 สะท้อนว่าเรามองเห็นคุณค่าที่แท้จริง เพราะเมื่อเด็กคนหนึ่งได้รับโอกาสที่เหมาะสม ผลลัพธ์จะไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของเขา แต่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน และอนาคตของประเทศ”
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “UTCC Tutor 2026 ไม่ใช่แค่การติวเพื่อสอบ แต่เป็นการยกระดับให้ครบทุกมิติ ทั้งเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น การแนะแนวการศึกษาต่อ และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มองเห็นเส้นทางอนาคตของตัวเอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยากเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เด็กไทยกล้าฝัน กล้าเลือก และกล้าเติบโต”
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม การเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็นสนามติวทั่วประเทศ ทำให้การเรียนรู้เข้าถึงง่ายขึ้น ใกล้ตัวขึ้น และมีความร่วมสมัย โดยเฉพาะกับน้อง ๆ ในต่างจังหวัด นี่ไม่ใช่แค่สถานที่จัดกิจกรรม แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่”
คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “TCP เชื่อว่าเยาวชนควรได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน นั่นเป็นเหตุผลที่เราสนับสนุนทั้งกิจกรรมกีฬา 3x3 Basketball และโครงการ UTCC Tutor ควบคู่กัน เพราะกีฬาให้เรื่องวินัย ความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีม ส่วนการศึกษาให้เรื่องความรู้และโอกาสต่อยอดอนาคต เมื่อสองสิ่งนี้เดินไปพร้อมกัน จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่แข็งแรงทั้งร่างกาย ความคิด และทัศนคติ”
นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนสำคัญของโครงการ ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง เครือข่ายนักธุรกิจหอการค้าทั่วประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและขยายผลโครงการสู่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้การส่งต่อโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงเยาวชนไทยได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ UTCC Tutor ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองในหลายพื้นที่ สะท้อนว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมติวเชิงวิชาการ แต่กำลังเติบโตเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้เยาวชนไทย กล้าฝัน กล้าวางแผน และกล้าก้าวไปสู่อนาคตของตนเอง
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “UTCC Tutor ติวทั่วไทย พิชิตมหาลัยในฝัน 2026” สามารถสมัครผ่านช่องทาง Line Official: @UTCCTUTOR ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป