เช็กให้รู้ ดูให้ชัวร์ แชร์ให้เป็น! อย. ผนึก 4 มหา’ลัย ปั้นเครือข่าย “Young Smart Consumers” สกัดโฆษณาสุขภาพลวงโลกยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้คนรุ่นใหม่ จับมือ 4 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม “Young Smart Consumers: วัยรุ่นไทย รู้ไว้ ใช้เป็น” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัจจุบัน อย. พบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าข่ายผิดกฎหมายมากกว่า 20,000 รายการต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จึงจำเป็นต้องสร้างทักษะคิด วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลให้กับกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็น Digital Generation ให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม Interactive Learning และ Talk Show โดย วีเจจ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี พร้อมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน อาทิ การตรวจสอบเลข อย. การอ่านฉลากโภชนาการ การแจ้งเบาะแสโฆษณาผิดกฎหมาย และการติดตามข้อมูลผ่าน FDA Channel โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน
ทั้งนี้ อย. มุ่งผลักดันเยาวชนสู่การเป็น “Young Smart Consumers” ภายใต้แนวคิด “เช็กให้รู้ ดูให้ชัวร์ แชร์ให้เป็น” พร้อมขยายเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข