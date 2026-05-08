สำนักงานประกันสังคม เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นปรับปรุง พ.ร.บ.เงินทดแทน ยกระดับความคุ้มครองลูกจ้าง

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นในชั้นหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความคุ้มครองลูกจ้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายมีความเหมาะสม เป็นธรรม และตอบโจทย์ลูกจ้างได้อย่างแท้จริง
ในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองลูกจ้างในหลายมิติ โดยเตรียมนำลูกจ้างทำงานบ้านเข้าสู่ระบบเงินทดแทน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับลูกจ้างกลุ่มอื่น ควบคู่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านสิทธิของครอบครัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น อาทิ การปลดล็อคข้อจำกัดของคู่สมรส โดยไม่ตัดสิทธิในการรับเงินทดแทนแม้มีการสมรสใหม่ การขยายสิทธิให้บุตรตามความเป็นจริงสามารถได้รับเงินทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิต รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถทำหนังสือระบุตัวบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนไว้ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลลูกจ้างกรณีทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ผู้ที่สิทธิสิ้นสุดลงตามกฎหมายเดิม ทั้งก่อนหรือหลังวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีสิทธิได้รับค่าทดแทนต่อเนื่องตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน ในด้านโครงสร้างการบริหารและการกำกับดูแลกองทุน ได้มีการปรับปรุงระบบคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใสมากขึ้น โดยกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเพิ่มองค์ประกอบผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน พร้อมปรับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นวาระละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ เพื่อสร้างความต่อเนื่องและป้องกันการผูกขาดอำนาจ อีกทั้งยังกำหนดคุณสมบัติของกรรมการให้ชัดเจน โดยต้องไม่ดำรงตำแหน่งซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการประกันสังคม พร้อมเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น
สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินทดแทนเป็นไปอย่างรอบคอบ ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสแกน QR Code ที่แนบมานี้ ทั้งนี้ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานประกันสังคมจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป