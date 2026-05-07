สพฉ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัด “พลังชุมชน 1669” ยกระดับสู่การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เดินเกมรุกยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.) และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา จัดกิจกรรม “พลังชุมชน 1669” ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 หวังสร้างต้นแบบ “แหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย” ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข้ากับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พร้อมผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยพิบัติ ผ่านการส่งเสริมบทบาทของอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับไปสู่การรับรอง “แหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย” อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในระยะยาว

กิจกรรม “พลังชุมชน 1669” จัดขึ้นในพื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ชุมชน นาเกลือพัทยา ชุมชนหนองปลาไหล ชุมชนบ้านอำเภอ และชุมชนจีนบ้านชากแง้ว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น และมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง โดยเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในระดับพื้นที่

โดยกิจกรรมช่วงเช้าจัดขึ้นระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มจากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าสู่ช่วงกล่าวต้อนรับ โดยนายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด เลขานุการประธานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ จากนั้นเป็นการกล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำเสนอระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) โดยนางสาวกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ภายในงานยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “มาตรฐานการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการพัฒนา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการยกระดับความปลอดภัยในชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ และยกระดับขึ้นเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ที่สามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประเมินอาการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยฉุกเฉิน และการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมไปถึงในอนาคต จะมีการร่วมกันออกแบบหลักเกณฑ์เพื่อสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่อไป

สำหรับกิจกรรมช่วงบ่าย จัดขึ้นระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารพระนางจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีรูปแบบกิจกรรมเช่นเดียวกับช่วงเช้า เริ่มจากการกล่าวต้อนรับโดยนางสุรีย์พร บุญสร้าง รองปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และการนำเสนอระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) โดยผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จากนั้นเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน โดยมีผู้นำชุมชนบ้านอำเภอ ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม โดยเวทีได้เสนอแนวทางการอบรม อฉช. ให้ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกิดความรอบรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมไปถึงการขยายจำนวนหน่วยปฏิบัติการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มยิ่งขึ้น และหน่วยงานภาคีจะร่วมกันออกแบบหลักเกณฑ์เพื่อสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ สพฉ. ในการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึงประชาชนในระดับชุมชนอย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถดูแลตนเองและนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้คาดว่ากิจกรรม “พลังชุมชน 1669” จะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม และสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนในระดับสากล












สพฉ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัด “พลังชุมชน 1669” ยกระดับสู่การรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย
