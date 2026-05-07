ศิริราช สำเร็จภารกิจ “Love for Humanity by Siriraj ครั้งที่ 4” ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-สะโพก 79 ข้อ ให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสลาว 50 ราย กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว 75 ปี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โครงการก้าวตามรอยพระบรมศาสดา “Love for Humanity by Siriraj ครั้งที่ 4” เสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส จำนวน 79 ข้อ ในผู้ป่วย 50 ราย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 4–7 พฤษภาคม 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบรอบ 75 ปี
ภารกิจครั้งนี้นำทีมโดย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานโครงการก้าวตามรอยพระบรมศาสดา และหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 100 ชีวิต ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยชาติ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ศ. นพ.อภิชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐานของโรงพยาบาลศิริราช การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดลดลง และสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างมาก
ทั้งนี้ ความสำเร็จของภารกิจเกิดจากพลังความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของทั้งไทยและลาว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานลุล่วง รวมถึงการบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวางแผนและตัดสินใจของทีมผู้นำภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย ตลอดจนพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนให้ร่วมกันส่งต่อความเมตตาและความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์
“ศิริราชมุ่งหวังว่าพลังแห่งความเมตตานี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบนโลกใบนี้ และสะท้อนบทบาทของศิริราชในฐานะ ‘สถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน’ ที่ไม่เพียงดูแลประชาชนในประเทศ แต่ยังขยายความช่วยเหลือและองค์ความรู้ไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความสุขและสันติสุขร่วมกันในสังคมโลก” ศ. นพ.อภิชาติ กล่าว
ด้าน ศ. นพ.กีรติ กล่าวว่า การผ่าตัดครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่ท้าทาย เนื่องจากมีสัดส่วนเคสยากสูงถึงร้อยละ 50 ทำให้ทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และทีมสหวิชาชีพจากศิริราชต้องเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนเรื่องปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคจากสภากาแดงและญาติผู้ป่วยไม่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม คณะแพทย์ พยาบาล รวมถึงคนไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมแพทย์ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ คุณสุจิตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน ที่ประสานงานไปยังวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว จนมีนักศึกษาจิตอาสากว่า 20 คน เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตได้ทันเวลา ส่งผลให้ภารกิจผ่าตัดครั้งนี้สำเร็จลุล่วง
“ภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการรักษาผู้ป่วย แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบรอบ 75 ปี ผ่านความร่วมมือด้านสาธารณสุข การถ่ายทอดองค์ความรู้ และพลังแห่งความเมตตาที่ก้าวข้ามพรมแดน” ศ. นพ.กีรติ กล่าว
สำหรับโครงการ “Love for Humanity by Siriraj” เป็นโครงการที่มุ่งส่งต่อความรักและความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการรักษา โดยเริ่มต้นขึ้นในปี 2566 จากเจตนารมณ์ของ ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ร่วมกับพระเถระสายธรรมยุตหลายรูป ได้แก่ พระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และพระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (หลวงพ่ออนิลมาน ธัมมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าคณะ 6-7 ธรรมยุต
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการมอบ “โอกาสในการเดิน” ให้แก่เพื่อนมนุษย์ โดยภารกิจแรกเริ่มต้นที่ประเทศเนปาล ก่อนขยายผลไปยังประเทศภูฏาน ประเทศศรีลังกา และในปี 2569 ได้เดินหน้าสู่ สปป.ลาว ณ โรงพยาบาลมิตรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ อย่างเป็นทางการ