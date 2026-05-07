อย. เดินหน้ามาตรการFast Trackต่อเนื่อง ผู้ประกอบการใช้บริการแล้วกว่า 6,600 รายการ เร่งนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่สะดุดในช่วงวิกฤตตะวันออกกลาง

อย. รายงานความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเชิงรุกรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางพบมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใช้บริการในช่องทางเร่งด่วน (Fast Track)อย่างต่อเนื่องกว่า 6,600 รายการช่วยให้การนำเข้าและการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถดำเนินไปได้โดยไม่สะดุดพร้อมย้ำ จะยังคงรักษามาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำเป็นได้อย่างปลอดภัยและไม่ขาดแคลน
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางเร่งด่วน (Fast Track)เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมาโดยปรับรูปแบบการกำกับดูแลให้มีความคล่องตัวมากขึ้นรองรับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตตะวันออกกลางพบว่า มีการยื่นคำขอแล้วรวมกว่า 6,654 รายการ ครอบคลุมทั้งการนำเข้า การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ และการแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นการบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ16 ราย เพื่อวางแผนการดำเนินงานใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอนุญาตผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตแล้ว32รายการและตรวจปล่อยสินค้านอกเวลาทำการ ณ ด่านอาหารและยา รวม 6,606 รายการ ซึ่งทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดสะท้อนถึงความพร้อมในการรองรับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลขาธิการฯกล่าวต่อไปว่ามาตรการFast Trackนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มจำเป็นเร่งด่วน เช่น ยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข โดยปรับกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้น 3–5 เท่า ภายใต้หลักการประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาทิ
- ด่านอาหารและยา ตรวจปล่อยสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมบริการนอกเวลาราชการและขยายความต่อเนื่องของเอกสารรับรองในระบบสำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการต่ออายุ
- ยา พิจารณาการแก้ไขฉลากชั่วคราวภายใน 1 วันทำการ
- ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบตัวยาสำคัญ/ตัวยาไม่สำคัญ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ ภายใน1-3 วันทำการ
- เครื่องมือแพทย์พิจารณาการนำเข้าหรือปรับเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบทดแทนสำหรับสินค้ากลุ่มWatch List (เช่น น้ำยาล้างไต,กระบอกฉีดยา)รวมถึงการใช้ภาชนะบรรจุน้ำยาล้างไตแบบหมุนเวียน (Reuse Gallon)
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพิจารณาเปลี่ยนแปลงแหล่งวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ภายใน 2 วันทำการ
- อาหาร ปรับเกณฑ์ด้านสถานที่การตรวจประเมินแบบทางไกล (Remote Audit) และการใช้สติกเกอร์แก้ไขฉลาก
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ สาร/สูตรส่วนประกอบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดวัสดุ ขนาดบรรจุ ลักษณะภาชนะบรรจุ ภายใน 1 วันทำการ
- งานให้บริการปรึกษา ให้คำปรึกษาเร่งด่วนผ่านระบบ Zoom และจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ
นอกจากนี้อย. ยังเปิดสายด่วนเฉพาะกิจ 1556 กด 5 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
เลขาธิการฯกล่าวในตอนท้ายว่า ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวสามารถช่วยให้ระบบการผลิตและการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศยังคงเดินหน้าต่อได้อย่างมีเสถียรภาพ พร้อมยืนยันว่า อย. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง