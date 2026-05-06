กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดตัว Call Center กัญชาทางการแพทย์ มุ่งยกระดับการสื่อสารเชิงรุก คุมเข้มความปลอดภัย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัวศูนย์ประสานงานและ Call Center หมายเลข 0 2257 7042 เพื่อเป็นช่องทางหลักในการ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบข้อมูล เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการสื่อสาร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ
;วันนี้ (6 พ.ค.) นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดคำถามและข้อสงสัยจำนวนมากในสังคม ทั้งในประเด็นด้านกฎหมาย นโยบาย และองค์ความรู้ใหม่ๆ ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่างเร่งแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากรมฯ จะได้ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และโทรศัพท์มาโดยตลอด แต่ด้วยจำนวนคำสอบถามที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ก็อาจทำให้การให้บริการเกิดความล่าช้าในบางช่วงเวลา
ด้วยเหตุนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบการให้ข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารให้รวดเร็ว แม่นยำ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก ที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ
ด้านนายแพทย์พีรชา คูเกษมกิจ ผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์ กล่าวถึงบทบาทของศูนย์ Call Center กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าเปรียบเสมือน“พี่เลี้ยง” และ “ผู้ควบคุมดูแล” อย่างครบวงจร ครอบคลุม 3 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายล่าสุดตามนโยบายรัฐ พร้อมแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง การเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Complaint Center) รับแจ้งปัญหาจากประชาชนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเร่งแก้ไขในพื้นที่อย่างทันท่วงที และการตรวจสอบข้อมูล (Verification) เพื่อให้บริการตรวจสอบสถานะใบอนุญาต รายชื่อแพทย์ผู้สั่งจ่ายยา รวมถึงบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน อันช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง
ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางดังนี้ Call Center โทร. 0 2257 7042 (ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)