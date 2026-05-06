เปิดตัว “Caregiver Plus รุ่นที่ 1” ปั้นนักบริบาลไทยสู่มาตรฐานสากล รองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ จัดพิธีปฐมนิเทศและเปิดตัวหลักสูตร “นักบริบาลสุขภาพอิสลามนานาชาติ Caregiver Plus รุ่นที่ 1” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารจรรโลงบุตร ซอยลาดพร้าว 92 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นทางการ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ มะหะหมัด เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นย้ำว่า “การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ ต้องควบคู่ทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม โดยมีหลักศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและวิชาชีพ”
ด้าน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ กล่าวถึงภาพรวมของหลักสูตรว่า ถูกออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านนักบริบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ ดร.สราวุธ และซัน ผู้อำนวยการหลักสูตร Caregiver Plus พร้อมทีมผู้บริหาร ได้นำเสนอหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะการบริบาลควบคู่การดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยบูรณาการหลักศาสนาอิสลามอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม พร้อมเสริมการเรียนภาษาอาหรับเบื้องต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในระดับนานาชาติ
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่พิธีมอบชุดเครื่องแบบนักบริบาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพอย่างภาคภูมิ พร้อมปิดท้ายด้วยการประกอบศาสนกิจเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน
ต่อยอดความสำเร็จ “ทุนจุฬาราชมนตรี” สู่หลักสูตรนานาชาติ
ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โครงการ Caregiver Plus ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากการจัดสอบคัดเลือก “ทุนจุฬาราชมนตรี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 โดยมีผู้สมัครจากทั่วประเทศกว่า 83 คน และผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ 73 คน สะท้อนถึงความต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริบาลในสังคมไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะพาเร้นส์ จำกัด เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้มุ่งยกระดับนักบริบาลไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด “วิชาชีพ – คุณธรรม – ศาสนา” อย่างสมดุล โดยชี้ว่า “หัวใจของการบริบาล คือการให้เกียรติและรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”
ด้านเลขานุการจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวเสริมว่า “การบริบาลไม่ใช่ภาระ แต่คือหน้าที่” พร้อมปลูกฝังแนวคิด “กตัญญูนำทาง วิชาชีพตามมา” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
หลักสูตรเข้มข้น 420 ชั่วโมง เปิดโอกาสสู่ตลาดแรงงานนานาชาติ
หลักสูตร Caregiver Plus ใช้ระยะเวลาเรียนรวม 420 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 220 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร พร้อมเสริมความรู้ตามหลักหลักศาสนาอิสลามอย่างเหมาะสม และความรู้ด้านภาษาอาหรับ เพื่อรองรับโอกาสการทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร 3 ด้าน ได้แก่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักบริบาลสุขภาพ
ประกาศนียบัตรภาษาอาหรับพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรการดูแลตามหลักศาสนาอิสลาม
ผนึกกำลังพันธมิตร ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพฮาลาล
โครงการ Caregiver Plus เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เดอะพาเร้นส์ จำกัด และสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีการสนับสนุนงบประมาณกว่า 3.2 ล้านบาท เพื่อมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 80 ทุน พร้อมเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์มุสลิม ศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก และบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ก้าวสำคัญของวงการบริบาลไทย
การเปิดตัว “Caregiver Plus รุ่นที่ 1” นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพของไทย ไม่เพียงสร้างโอกาสทางอาชีพ แต่ยังสะท้อนถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ คุณธรรม และศาสนา เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีสากล
ท่ามกลางการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ โครงการนี้จึงถูกมองว่าเป็น “ต้นแบบ” ของการพัฒนานักบริบาลคุณภาพ ที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน.