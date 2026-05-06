พช. จับมือ จังหวัดนครพนม ชวนเที่ยวงานมหกรรม DNA นครพนม ครั้งที่ 2 6 -10 พ.ค. 69 นี้ ณ สามย่าน มิตรทาวน์

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ผนึกกำลังจังหวัดนครพนม เปิดงาน “มหกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์เมืองนครพนม ครั้งที่ 2” โชว์ผลสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดที่ร่วมกันถอดรหัสตัวตน ค้นหารากเหง้า จนกลายเป็น "DNA นครพนม" ที่พร้อมอวดสายตาคนเมือง 6- 10 พฤษภาคม นี้
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2569) นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง (DNA) และ Marketing ภายใต้ 5 Must (Visit, Eat, Shop, Mu, Rest) ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์เมืองนครพนม ครั้งที่ 2” โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ดร.มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 2 นายชาญชัย คำจำปา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 4 นายธนพัต ทีฆธนานนท์ กรรมการหอการค้าไทย และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดนครพนม ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้แทนภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ OTOP นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณลาน PO1 และ PO3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการนี้คือ "ก้าวสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์" ที่ไม่ได้เน้นเพียงความสวยงาม แต่เป็นการสร้าง Identity System ที่ทรงพลัง จากความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชน กับ จังหวัดนครพนม ทั้งส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงทั้ง 12 อำเภอเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน นอกจากนี้ยังภาคีเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หอการค้า ผู้ริเริ่มผลักดันการปรับภาพลักษณ์เมือง (Rebranding) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ร่วม ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อถอดรหัสคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสกัดเป็น DNA หรือพิมพ์เขียวทางดีไซน์ที่ชัดเจน ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมกันนำอัตลักษณ์ที่ผ่านการถอดรหัสมาสร้าง "มูลค่าเพิ่ม" ให้กับสินค้าจนสามารถแข่งขันได้ในตลาดพรีเมียม
ทั้งนี้ ภายในงาน ทุกท่านจะได้ชมนิทรรศการ การเสวนา และผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสัมผัสประสบการณ์ผ่านกลยุทธ์ 5 Must ประกอบด้วย Visit : เส้นทางท่องเที่ยวพระธาตุประจำวันเกิดที่ลึกซึ้งกว่าเดิม Eat : ลิ้มรสอาหารถิ่นตามมาตรฐาน DNA ใหม่ Shop : ช้อปงานคราฟต์ดีไซน์ใหม่ที่ใช้ Storytelling สร้างความต่าง Mu : เสริมสิริมงคลท่ามกลางบรรยากาศที่ตระการตา Rest : พักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ตามแนวคิด "พักกาย พักใจ พักความวุ่นวายที่นครพนม"
“การจัดงานครั้งนี้ คือบทสรุปความสำเร็จที่ พช. และจังหวัดนครพนม ตั้งใจส่งมอบให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับรายได้สู่ครัวเรือนและสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมสัมผัสจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำโขงในงาน “DNA นครพนม” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณลาน PO1 และ PO3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์” นายสยาม ศิริมงคล กล่าวทิ้งท้าย