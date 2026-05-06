การแข่งขัน Stars of Asia International Music and Dance Competition 2026 รอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การแข่งขัน Stars of Asia International Music and Dance Competition 2026 รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้น ณ Tact Home Komorebi Grafare Hall ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมจากหลากหลายประเทศในเอเชีย สะท้อนถึงความสำเร็จของเวทีการแข่งขันดนตรีและการแสดงในระดับนานาชาติ
ภายในงานมีผู้เข้าแข่งขันจาก 6 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมในรูปแบบ Onsite และ Online รวมจำนวน 220 รายการการแข่งขัน และมีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 271 คน โดยการแข่งขันดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ภายใต้มาตรฐานสากล และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมและผู้ชม
การแข่งขันครั้งนี้จัดโดย บริษัท มิวสิค เดลี่ จำกัด (ประเทศไทย) **โดยมี ดร.วรนาฎ อินถารต เป็นผู้แลหลักในการแข่งขัน ร่วมกับ บริษัท Bel Canto (ประเทศญี่ปุ่น) ****โดยมี Professor Yasuo Imase เป็นผู้แทน** การแข่งขันมีมีบริษัท ซิมโฟนี กรุ๊ป เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ และได้รับความร่วมมือจากสมาคม Japan Band Directors Association (JBA) ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานดูแลนักเรียนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ภายในงานยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีคุณโกสินทร์ จริงจิต ผู้บริหาร บริษัท ซิมโฟนี กรุ๊ป เป็นผู้แทนในการลงนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาครูผู้สอน และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันในระดับนานาชาติ
นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีการแสดงพิเศษจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมที่สนใจเข้ารับชมการแข่งขัน
Stars of Asia International Music and Dance Competition 2026 นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย