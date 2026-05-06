VELA Longevity Forum ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เปิดมิติใหม่วิทยาศาสตร์จุลชีพเพื่อสุขภาพยืนยาว พร้อมเผยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจาก Interpharma

งานสัมมนาวิชาการระดับพรีเมียม "VELA Longevity Forum ครั้งที่ 1" ภายใต้หัวข้อ "Microbiome-related Products for Empowering Healthspan" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ณ อาคาร Dusit Central Park Offices ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยความร่วมมือของหลักสูตร VELA (Vitality Enhancement & Longevity Academy) และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) งานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันองค์ความรู้ด้าน Longevity และ Preventive Healthcare สู่สังคมไทยในวงกว้าง
เปิดโลก Gut Microbiome: ลำไส้ สมองที่สองของร่างกาย
ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์จากวารสารวิชาการชั้นนำระดับโลก ได้แก่ งานวิจัยจาก Nature Medicine (2021) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่มี Microbiome หลากหลายมีอายุยืนยาวกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ไฮไลต์สำคัญของงานคือการถ่ายทอดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Gut Microbiome ระบบนิเวศของจุลชีพกว่า 39 ล้านล้านตัว ซึ่งประกอบด้วยแบคทีเรียมากกว่า 1,000 ชนิด และมีน้ำหนักรวมกันถึง 1.5 กิโลกรัมในร่างกายมนุษย์ ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ได้อธิบายว่าลำไส้ทำหน้าที่เสมือน "สมองที่สอง" (The Second Brain) ด้วยเซลล์ประสาทกว่า 500 ล้านเซลล์ที่เชื่อมต่อกับสมองผ่าน Vagus Nerve และ Microbiome ของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวเหมือน Fingerprint ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ภาวะ Dysbiosis หรือความไม่สมดุลของจุลชีพในลำไส้ ถูกพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิด และส่งผลต่อ Gut-Brain Axis ซึ่งเป็นแกนกลางเชื่อมระหว่างระบบทางเดินอาหาร สมอง และภูมิคุ้มกัน งานวิจัยระดับนานาชาติยืนยันว่า 70% ของระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกายอยู่ในลำไส้ และ Serotonin หรือ "ฮอร์โมนแห่งความสุข" ถึง 90% ถูกผลิตในลำไส้ ไม่ใช่ในสมอง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก Interpharma: Probiotics ครบวงจรเพื่อทุกเป้าหมายสุขภาพ
สำหรับโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม Interpharma นำเสนอ Total Synbiotic Formula ที่ครอบคลุมความต้องการสุขภาพหลากหลายด้าน ได้แก่
Probac 7 (โปรแบค เซเว่น): ซินไบโอติก สำหรับดูแล Gut Health ในชีวิตประจำวันมีโพรไบโอติก 6 สายพันธุ์ 100,000 ล้านซีเอฟยู และพรีไบโอติก ปรับสมดุลลำไส้ ลดท้องเสีย ท้องผูก ลดภูมิแพ้ และชะลอวัย
Probac 10 Plus : โพรไบโอติกสูตรพรีเมียม ที่แพทย์ให้การยอมรับและ ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล ประกอบด้วยโพรไบโอติก 10 สายพันธุ์ ปริมาณสูงถึง 100,000 ล้านซีเอฟยู และมีพรีไบโอติก 2 ชนิด Probac 10 plus เหมาะสำหรับดูแลทุกระบบในร่างกาย ทั้งการชะลอวัย เสริมภูมิคุ้มกัน และรักษาลำไส้แปรปรวน
Probac Mood: โพรไบโอติกเฉพาะทางด้านสุขภาพสมองและอารมณ์ ใช้ Lactobacillus plantarum PS128 ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าช่วยเพิ่ม Dopamine & Serotonin ลดความวิตกกังวลและซึมเศร้า
Probac BL (โปรแบค บีแอล): โพรไบโอติกเฉพาะทาง Bifidobacterium lactis ช่วยลดภูมิแพ้ทางเดินหายใจและผิวหนัง ลดท้องผูก เสริมแข็งแรงของร่างกาย ปกป้องจากภาวะมลพิษ
Probac Fit: โพรไบโอติกสูตรควบคุมน้ำหนักและลดไขมันหน้าท้อง (Visceral Fat) Bifidobacterium lactis CECT 8145 ที่มีหลักฐานทางคลินิกรองรับ
Probac Ultra Collagen: นวัตกรรม Synbiotics ที่ผสาน Bioactive Collagen สูตรเดียวในไทย มี โพรไบโอติก 7 สายพันธุ์ และ พรีไบโอติก 2 ชนิด, Co-enzyme Q10 และ Vitamin C ดูแลผิวพรรณจากภายในผ่านกลไก Gut-Skin Axis
นอกจากนี้ ยังมี อินเตอร์ ฟาร์มา ยังมี เวชสำอางโพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยี Probiotic Filtrate ครอบคลุมตั้งแต่ ยาสีฟัน YUUU toothpaste เพื่อฟื้นฟูสมดุลจุลินทรีย์ที่ช่องปาก มูสล้างหน้า (YUUU Cleansing mousse) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น TS6 Cleansing mousse และ TS6 cleansing gel
ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลากหลายสาขา ในภาควิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานดำเนินการหลักสูตรเวฬา และ พญ.ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท ส่วนภาควิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป มี รศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ CEO บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดยคุณกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ
ความรู้บวกกุศล: รายได้มอบสู่ CSR หลักสูตร VELA
นอกเหนือจากการสัมมนาทางวิชาการที่เข้มข้น VELA Longevity Forum ครั้งที่ 1 ยังเป็นการร่วมสร้างกุศล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปบริจาคสมทบทุนโครงการ CSR หลักสูตร VELA เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
VELA Longevity Forum ครั้งที่ 1 สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนยุคปัจจุบันที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ พร้อมสร้างความเข้าใจใหม่ว่า "สุขภาพที่ดี" ไม่ได้หมายถึงเพียงการมีอายุยืน แต่คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง — และ Interpharma พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนั้นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่วิทยาศาสตร์รองรับ