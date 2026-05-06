ก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการ กับหลักสูตร “การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร” จากวิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาในเครือโรงแรมดุสิตธานี เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 25 หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารโรงแรมที่ต้องการก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะ
หลักสูตรนี้เปิดสอนมาแล้ว 24 รุ่น ผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ทั้งเจ้าของโรงแรม ทายาทโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม ตลอดจน GM และ Suppliers ด้วยการเรียนรู้แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะเป็น
• การยกระดับการบริหารงาน วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำรุ่นใหม่
• เรียนรู้แผนการบริหาร การรับมือและอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสายงาน ความปลอดภัย นโยบาย สิ่งแวดล้อม
• สร้างเครือข่ายเรียนรู้จากธุรกิจจริงด้วย Networking Trip หรือการศึกษาดูงานโรงแรมชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ*
ผู้สอนทุกท่านล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละสาขาวิชา รวม 16 ท่านใน 16 หัวข้อ ได้แก่
• ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
• คุณสุพัตรา ปัถมัง ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารงานแม่บ้านโรงแรมมากกว่า 30 ปี
• ผศ.ดร.วัชรากร มยุรี รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการคำนวณ และควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ
• คุณมธุรส วงศ์ประดู่ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางแผนระบบครัวและภัตตาคาร มากกว่า 15 ปี
• คุณพาฝัน โชติกะสุภา อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม Shangri-la, Bangkok
• คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร CEO บริษัท PCL Hospitality จำกัด
• คุณนราธิป วัฒนภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคำนวณ และควบคุมต้นทุนเครื่องดื่ม ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
• คุณธิติยา ชูโต เจียมสุข อดีต Vice President ฝ่าย Operations & Preopening Services, Dusit International
• คุณณรรฐ ตีระแพทย์ เจ้าของเพจดัง “รอบรู้เรื่องโรงแรม” ที่ปรึกษางานโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
• คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ONE Law Office ที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
• คุณชิน พิทักษ์ นรเทพกิตติ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจบริการ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• คุณจุมพล เกียรติสุวรรณ์ MD: Marvel Engineering Service Company
• คุณจิรพร วิวงศ์ศักดิ์ อดีต Vice President-Group Accounting, Dusit International
• คุณกรกช มนตรีสุขศิริกุล อดีต Executive Assistant Manager, Front of House Director and Preopening Team, Rebranding Team of IHG, Hyatt, Pan Pacific, Centara Group
• คุณเยาวภา แสนทอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Revenue Management ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
• คุณธนกฤต เกตุพิกุลเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจัดซื้อ ประสบการณ์กว่า 15 ปีในโรงแรมชั้นนำระดับโลก
โดยจะเปิดสอนระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 10 ตุลาคม 2569 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. รวมทั้งสิ้น 36 วันเต็ม ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อแผนกฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 02 721 8469-70 หรือคลิก www.facebook.com/trainingdtc
*กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเฟซบุ๊กเพจ