กระทรวง อว.เร่งประสานสภาวิชาชีพพร้อมให้ม.เนชั่น ชี้แจงข้อเท็จจริงภายในสัปดาห์นี้ หลังกลุ่มผู้ปกครองนักศึกษาคณะทันตแพทย์ร้องเรียน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย น.ส.เบญจาภา มุสิกะสินธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว.ให้เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปางกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
นายสมบัติ กล่าวว่า กระทรวง อว. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยขณะนี้ได้ประสานงานในเบื้องต้นกับสภาวิชาชีพเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง พร้อมมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจจริงกรณีดังกล่าวและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ภายในสัปดาห์นี้
“ขอให้ความมั่นใจกับนักศึกษาและผู้ปกครองว่ากระทรวง อว.จะร่วมมือกับสภาวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางเยียวยาที่เหมาะสม อาทิ การจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงหากคำชี้แจงของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกรวมทั้งจัดการหารือร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างกระทรวง อว. สภาวิชาชีพและมหาวิทยาลัย เพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิของนักศึกษาอย่างถึงที่สุด” นายสมบัติ กล่าว
ด้านตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ปกครองนักศึกษาจำนวน 19 ราย จาก 4 ชั้นปี (ปีที่ 2–5) ที่ได้รับผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ โดยเฉพาะชั้นปีที่ 4 และ 5 และนักศึกษาที่ตัดสินใจลาออกหลังทราบว่าหลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง
ตัวแทนผู้ปกครองระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการศึกษาและก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ขอให้กระทรวง อว.เร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการรับรองหลักสูตร รวมถึงกำหนดแนวทางเยียวยา เช่น การคืนค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์และการสนับสนุนการย้ายไปศึกษาต่อในสถาบันอื่น